Antena 3 propone viajar en el tiempo con 'Me cambio de década'

Antena 3 quiere regresar al pasado y lo hará desde esta noche con Me cambio de década, un formato en el que una familia española abandona su entorno confortable, moderno y digital para experimentar, durante varias semanas, cómo se vivía en España durante las cuatro últimas décadas del siglo XX.

El humor es cortesía de Arturo Valls, que viajará intermitentemente al pasado y guiará a la familia en su viaje. Un periplo muy especial en el que un particular túnel del tiempo les permitirá vivir cada semana en una década distinta. Su ropa, peinado y maquillaje serán los primeros en cambiar para adentrarse de lleno en otra época. Pero si el aspecto será una sorpresa semanal que no podrán olvidar, el sobresalto que experimentarán al entrar en su casa será inolvidable. Irreconocible a ojos de la familia, su hogar se irá transformando a medida que pasen las décadas y se irá adaptando a los nuevos tiempos desde los primeros años 60 hasta casi entrado el siglo XXI. Una decoración a la que no le faltará el más mínimo detalle. Además, a través de vídeos e imágenes de archivo, Me cambio de década hará un fascinante repaso de cada época en cuanto a moda, cultura, música, política y ocio Las imágenes más nostálgicas, los anuncios publicitarios más recordados, las películas y videoclips más vistos ayudarán a recordar los hitos más importantes, curiosos o divertidos de la última parte del siglo pasado.

La primera entrega de hoy, dedicada a los 60, permitirá a los Vela Cedena entrar en materia

La familia Vela Cedena es la protagonista del programa y, en la primera entrega de esta noche, les tocará viajar a la década de los 60. Formada por hijos de dos matrimonios diferentes y uno en común, los Vela Cedena disfrutan de una vida ligada a las últimas tecnologías y a la vida de trabajo y ocio más características del siglo XXI (tienen cinco móviles, cinco ordenadores, dos tablets y tres televisores, además del estudio de grabación de música del padre). Se enfrentan al túnel del tiempo de Me cambio de década con entusiasmo, aunque no faltará alguna que otra reticencia. Álvaro, el padre, es comercial y disckjockey. Y Rosana, la madre, trabaja intermitentemente como azafata y dedica el resto de su tiempo a cuidar a la familia.

La adolescencia se respira en su casa gracias a Malva, hija de Álvaro, y Aitana, hija de Rosana, de 17 y 14 años respectivamente, que a pesar de tener un carácter completamente opuesto comparten secretos y confidencias, y mantienen una muy buena relación. A ellas se le sumará Iker, primo de Malva, que a sus 17 años ha decidido sin pensarlo formar parte de esta particular aventura.

No faltarán las visitas habituales al pasado de Agustina y José María, los padres de Rosana, que también viajarán en el tiempo con el deseo de que su familia pueda comprobar de primera mano cómo se vivía cuando ellos eran mucho más jóvenes.

Junto a ellos, también estará a veces el pequeño Aitor, de dos años, el último de los hijos. Fruto de la relación entre Álvaro y Rosana, es un niño tranquilo y despierto que ha unido todavía más a esta peculiar familia. De forma ocasional, amigos y familiares se adentrarán con ellos en esta peculiar aventura temporal.