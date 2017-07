Antena 3 viaja al futuro con su nueva serie 'Almost Human'

Antena 3 estrena esta noche Almost Human, una serie de ciencia ficción que invita a los espectadores a trasladarse al año 2048 para resolver los casos y misiones del detective John Kennex y el androide Dorian. Protagonizada por Karl Urban (El señor de los anillos, Star Trek, El mito de Bourne), Michael Ealy (The Good Wife, Siete almas), Lily Taylor (A dos metros bajo tierra), Mackenzie Crook (saga de Piratas del caribe, Juego de tronos) y Minka Kelly (Friday Night Lights). Almost Human está producida por el famoso J.J. Abrams (Star Wars: Episodio VII. El despertar de la Fuerza, Perdidos, Fringe, Vigilados: Person of Interest) y creada por J. H. Wyman (Fringe).

Ambientada unas tres décadas en el futuro, esta ficción narra una realidad en la que ser policía se ha convertido en un trabajo más peligroso de lo que aún es hoy en día. Después de que se haya notificado un aumento sin precedentes en la tasa de criminalidad, cada agente de la ley debe asociarse con un androide altamente evolucionado. Esta será la tarea del detective John Kennex.

Marcado por un trágico pasado, Keenex está obligado a desempeñar su labor con una filosofía que no comparte: trabajar mano a mano como compañero con un robot humano. Pero el elegido, Dorian, es muy diferente al resto de androides.

Almost Humanse centra en las misiones de los dos protagonistas en el departamento de policía de Los Ángeles. Resuelven los casos y luchan cada día para mantener la tasa de criminales peligrosamente evolucionados en este universo futurista.

La ficción cuenta con Karl Urban (el detective John Keenex) y Michael Ealym (Dorian) como protagonistas. Les acompañan en el reparto Lily Taylor, como la capitana Sandra Maldonado; Minka Kelly interpretando a la detective Valerie Stahl; Mackenzie Crook, como el científico Rudy Lom; y Michael Irby, en la piel del detective Richard Paul.