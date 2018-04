Un Banderas genial

Málaga al cuadrado. Picasso y Banderas en Genius, la serie que esta noche, a las diez, estrena National Geographic (y los demás canales del grupo Fox como Viajar, Fox o Fox Life). Será el primero de los diez capítulos de la ficción biográfica sobre el genial pintor. Cada episodio dura 45 minutos, así que dará tiempo cada jueves a pasar después al prime time de las tardías cadenas generalistas.

Con la producción de Ron Howard (director de El código Da Vinci), Kenneth Biller y Noah Pink han creado esta ficción cuyo rodaje se prolongó hasta hace apenas unas semanas. El arranque de la serie fue preestrenado en el Teatro Cervantes de Málaga, con el actor y un buen puñado de amigos, y el público estadounidense ya ha contemplado el inicio este martes. Maria Jose Bavio, Emma Appleton, Rebecca Caldermas son las actrices que encarnan a las mujeres que más marcaron a Picasso en un relato que abarca toda su longeva vida y su fructífera obra."No hemos tratado de hacer una glorificación de Picasso, vamos a ver un ser humano con claroscuros, con momentos muy brillantes y otros muy oscuros en su vida personal y en la relación con sus mujeres, con sus esposas, con amantes, con sus hijos, donde se dan relaciones de mucho amor y desamor", adelantaba el propio Banderas en la presentación.

Banderas quiso grabar la serie en español para haber dotardo a Picasso de su acento andaluz

El actor malagueño ve cumplido en este rol un viejo sueño. El productor Elías Querejeta y el cineasta Carlos Saura ya acariciaron un proyecto sobre el artista de Málaga y tenían avanzado el proyecto para narrar lo que vivió Picasso durante los 33 días que pintó una de sus obras más emblemáticas, Guernica. Aquel guión se escurrió por un concurso de acreedores.

Este Genius de National Geographic es la continuación de la anterior entrega, dedicada al científico alemán Albert Einstein, y que protagonizó Geoffrey Rush. Banderas vio así además la oportunidad de dar vida al pintor en su tierra, aunque le hubiera gustado además interpretarla en español, no en inglés."Insistí en rodar en Málaga y fue un regalo para mí y para la ciudad poder traer de vuelta a Picasso", expuso. Justo cuando se grababan escenas en la playa, en noviembre del pasado año, se produjo la muerte de la madre de Antonio Banderas, Ana Bandera. En la serie también aparecerá la plaza de toros de la Malagueta, la plaza de la Merced o la iglesia de San Agustín, donde fue bautizado el pintor.

Para ponerse en la piel de Picasso en su vejez el actor se tuvo que rapar la cabeza y las cejas, de ahí que apareciera con un aspecto algo extraño hace unas semanas en la campaña de promoción de Genius. Al estar tan pegado el rodaje a la emisión el propio Banderas asegura que no ha asimilado el resultado de este trabajo, pero sin duda "se ha dejado llevar por la inmensidad del personaje". "Es un hombre que decide no matar al niño que lleva a dentro y tiene siempre la curiosidad y todos los aspectos que ello conlleva", adelanta. "Cuando lo examinas desde cerca es emocionante, sinceramente porque no miente. No va buscando nunca, nunca el aplauso. Es de una sinceridad extraordinaria", analizó el protagonista sobre la figura plasmada en esta ficción. El malagueño además resalta la figura de su paisano en su contexto histórico, tan cambiante. "No creo que seamos tan valientes en nuestros días como era esta gente. Se estaban reinventando en el mundo, en el sexo, las relaciones humanas, la política", argumenta Banderas.

El Picasso joven lo aborda en esta serie Alex Rich (Glow, True detective). El actor español se incorpora en las acciones a partir de los 40 años y hasta su fallecimiento. Su deseo de haber rodado la serie en español estribaba en trasladar el acento andaluz que siempre mantuvo el pintor, para haberlo convertido en un personaje aún más creíble. Fue Paloma Picasso, hija del artista, la que le comentó a Banderas que su forma de hablar le recordaba de manera muy viva a su padre. Son dos andaluces geniales.