Be Mad ofrece un inédito jueves gastronómico

El canal en HD Be Mad, de Mediaset, dedica la noche de hoy a la gastronomía. A las 23:20 estrena el documental Cooking Up a Tribute, protagonizado por los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca, de El Celler de Can Roca, de Gerona, tres estrellas Michelin y uno de los restaurantes más prestigiosos del mundo. Es una iniciativa de BBVA que plasma la gira de los dos cocineros que en durante los dos últimos veranos decidieron cerrar el restaurante durante cinco semanas para hacerlo itinerante por las ciudades de Houston, Dallas, México, Monterrey, Bogotá y Lima. El equipo de los Roca elaboró 50.000 platos para 2.700 comensales. Se crearon 56 adaptaciones con los productos y gustos locales. En cada menú llegaron a utilizar 200 ingredientes. La película, en formato documental y dirigida por Luis González y Andrea Gómez, narra esa gira que nace con el convencimiento de que la cocina y la gastronomía son un motor de desarrollo social y económico, de ahí la apuesta de BBVA. Joan Roca es uno de los chefs más reconocidos del mundo, mientras que Josep, sumiller, se encarga de la bodega de El Celler y Jordi de los postres, siendo uno de los reposteros más premiados, con proyectos como las heladerías Rocambolesc.

El jueves gastronómico de Be Mad arranca a las 20:00 con un resumen de la primera temporada del docu-reality El Xef, de David Muñoz, con la redifusión del primer capítulo de la segunda temporada, a las diez, que se estrenó el domingo en Cuatro, sobre la apertura del Diverxo londinense. Tras el programa de los Roca se ofrece hasta la madrugada un maratón de la serie Fogones lejanos.