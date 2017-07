'Ben 10' cobra vida

El canal infantil de Mediaset prepara un concurso de producción propia, Ben 10 Challenge, ambientado en Ben 10, una de sus series más exitosas. El concurso dará la oportunidad a niños y niñas de entre ocho y once años, acompañados de un adulto, de vivir una aventura que recrea el universo del protagonista de la ficción. El concurso, que se encuentra en plena grabación y que se emitirá el próximo otoño, estará presentado por David Amor. El actor de Gym Tony, dice que está "muy contento por trabajar con los niños, es emoción pura, ellos no se cortan, se dejan llevar por el programa y al final tú también te dejas llevar por ellos, te conviertes en un niño más". Uno de los elementos que más ha sorprendido a David es el plató en el que se graba el programa, que cuenta con mil cuatrocientos metros cuadrados de superficie. "Es espectacular, es un espacio impresionante. Vi fotos pero cuando lo vi en directo me sentí como un niño. Es un plató trescientos sesenta grados y en cada prueba cambia. Son cuatro platós diferentes que atrapan visualmente", cuenta. Este impresionante espacio será el escenario del rodaje de las distintas versiones del programa que además de en España tendrá ediciones en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Polonia, Turquía y Oriente Medio. Cada adaptación cuenta con sus propios presentadores y equipos. Durante los próximos meses se trasladarán a Madrid para el rodaje.

Otro de los atractivos del formato son las pruebas a las que se enfrentarán los participantes. Cada programa contará con dos equipos cuyos integrantes asumirán el rol de tres de los personajes más emblemáticos de la serie: Ben, el joven protagonista de ocho años, su prima Gwen y su abuelo Max. Las pruebas están diseñadas por The ATS Team, compañía que se ha encargado de crear las pruebas para programas tan importantes como American Ninja Warrior o Big Brother y en las que la tecnología juega un papel muy importante. "Lo bueno de este programa es que se utiliza la tecnología pero a favor del programa, que todo tiene utilidad", dice el presentador.