Las Campanadas más controvertidas de Canal Sur

No hace ni tres semanas que Canal Sur presentó su propuesta para la retransmisión de las Campanadas por todo lo alto. Manuel Díaz 'El Cordobés' y Esther Arroyo serían los encargados de dar la bienvenida al nuevo año desde la plaza de las Tendillas de Córdoba. La alegría que mostró la autonómica andaluza durante este anuncio ha quedado empañada con la sustitución de la modelo y el enfado de los andaluces porque la pública haya elegido a un torero para una función tan importante en la última noche del año en televisión. Ya son más de seis mil las firmas de ciudadanos y asociaciones para que 'El Cordobés' no sea el encargado de retransmitir las Campanadas, aunque de momento desde la RTVA hacen oídos sordos. La sustitución a última hora de Esther Arroyo por Eva Pedraza ha sido una sorpresa. En el comunicado que emitió la cadena para informar de la incorporación de Pedraza aseguraba que Esther formaría parte del Fin de Año de Canal Sur participando en uno de los programas de la noche. Pero no explicó el motivo por el que no estaría en Córdoba. De hecho desde la cadena han comentado que ese nunca fue el cometido de la gaditana, algo que resulta extraño cuando en la presentación de la programación de Nochevieja presentaron a Manuel y Esther como la pareja encargada de las Campanadas.

A dos días de que llegue la despedida del año las Campanadas de Canal Sur están sonando más fuerte que nunca y no por un buen motivo. Despropósito o aberrante son algunas de las palabras que ha recibido la RTVA por la forma en la que está gestionando los últimos y los primeros minutos de emisión del año. No es la primera vez que Canal Sur se ve envuelta en un lío por las Campanadas. Cada año se recuerda la noche del 31 de diciembre de 2014 cuando en mitad de las uvas la cadena las cortó al emitir publicidad.