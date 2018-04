El director de Canal Sur justifica la cobertura de los ERE

El director en funciones de la RTVA, Joaquín Durán, asevera en la comisión de control del Parlamento de Andalucía que la cobertura que Canal Sur está haciendo del juicio del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) "es razonable, fuerte y potente" y añade que "en esta manera de actuar seguirán hasta que acabe el juicio", mientras que el PP confía en que el tratamiento informativo sea acorde con la relevancia que tendrá en próximos meses.

Durante su comparecencia Durán ha afirmado la cobertura informativa seguirá "con los mismos criterios de profesionalidad que se están utilizando" y ha defendido que desde su inicio esta ha sido "amplia, rigurosa y detallada", en programas especiales en el segundo canal de la casa, Andalucía Televisión (que apenas es visto por un 0,4% de la audiencia) y en Radio Andalucía Información, así como en las desconexiones de Sevilla, Jaén y Almería. La señal institucional a petición del TSJA cuenta cada día con un despliegue técnico de 25 personas de la RTVA cada día, junto a los equipos periodísticos que cubren el juicio. Según Durán durante el juicio se han realizado más de un centenar de directos, análisis en mesas de actualidad y tertulias, y se han emitido en Andalucía TV hasta 50 horas de contenidos sobre este tema desde el 13 de diciembre, con contenido basados "en criterios estrictamente profesionales y objetivos". El máximo responsable de Canal Sur ha rechazado las acusaciones de escaso seguimiento.

Canal Sur sigue lejos de los dos dígitos de 'share', el dato que respaldaría su servicio

El diputado popular Guillermo García de Longoria se ha interesado por la cobertura que la RTVA dará a lo que queda de juicio y a la futura comparecencia del vicepresidente Manuel Jiménez Barrios. Desde la oposición se ha recordado que llevaron el asunto a la comisión por la "preocupación y dudas porque cuantos más errores en el tratamiento, menos casualidades parece que había": "todos los andaluces nos dimos cuenta que mientras las cadenas nacionales estaban en directo, aquí se estaba hablando de recetas de cocina", subrayó García de Longoria.

Sobre las audiencias, cuando Canal Sur sigue sin alcanzar los dos dígitos y cuando en marzo, un mes propicio para la autonómica, se ha descendido respecto a febrero, Joaquín Durán vuelve a presumir de datos sesgados y que en el primer trimestre en conjunto se ha subido 7 décimas respecto al año anterior, con el mejor dato desde el primer trimestre de 2014. Como mejores ejemplos puso a Noticias 1, con 294.000 seguidores y 13% de media; y el Noticias 2, 293.000, 10%, lejos de sus mejores datos. El director de la RTVA, ante unos parlamentarios que no parecen acostumbrarse a los audímetros, llegó a sumar ambas cifras: 515.000, como si fueran espectadores distintos. Sobre las cifras del Carnaval, volvió a ofrecer datos totales de impactos (4 millones de andaluces vieron al menos un segundo al cabo de más de 50 horas de emisión) y no la audiencia media, el dato profesional y riguroso que vendría a relevar el estancamiento que sufre la audiencia de esta fiesta. Juan y Medio, el nombre más mimado por la gestión de Durán, fue presentado con que tiene 870.000 espectadores en Menuda noche, cifra acumulada y no media (que en realidad es de unos 240.000, 7%) con que quiso seducir a los parlamentarios, como el incorrecto 9,5% de La báscula, programa sobre obesos andaluces que, por cierto, produce el independentista catalán Jaume Roures.