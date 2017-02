Canal Sur presume de ahorro en programas

Las productoras andaluzas, salvo las más próximas a la actual dirección de la RTVA, se van apagando y despidiendo a sus trabajadores en un pobre sector desmantelado, literalmente. Con la peor parrilla de su historia, con un prime time donde sólo funciona un formato criticado como Yo soy del Sur, con retales, una cadena de servicio público invisible y próximas programaciones sobredimensionadas como la del Carnaval de Cádiz, el director interino de la RTVA, Joaquín Durán presentaba ayer en el Parlamento las cifras económicas del pasado ejercicio. Con una franja matinal de reposiciones y una parrilla basada en apenas cuatro espacios con repercusión, Durán presumía de ahorro e incluso de un superávit de 396.044 euros. Cifras logradas al extenuar la producción externa, ya que los gastos en la plantilla incluso debieron aumentar para compensar atrasos como el de la paga extra de 2012, recorte que se practicó por orden gubernamental. El gasto final de la RTVA en 2016, según se adelantó, fue de 158,7 millones de euros, con un ahorro de 5,7 millones sobre lo inicialmente presupuestado (164,4 millones). La diferencia de casi 5,3 millones son de déficit en las previsiones de ingresos publicitarios. Los lamentables índices de audiencia de Canal Sur, perdiendo más de la mitad de los espectadores a lo largo de los últimos diez años (sin parangón ni en privadas ni entre todas las públicas), explican ese fracaso de años consecutivos sin mejorar las cifras comerciales.

Con la aprobación de los parlamentarios socialistas, Durán presumió de haber recortado 5 millones en la inversión en programas de productoras externas, datos completos que presentará en breve ante un consejo de administración con una participación irreal de la distribución parlamentaria para beneficio de PSOE y sobre todo del PP, que ha perdido la capacidad de crítica hacia la labor interina de la directiva de Durán.

El director interino, en resumen, esgrime que los objetivos de la dirección se han conseguido en el ahorro de gastos, pero no en el aumento de ingresos, algo comprensible debido a que Canal Sur no llega a los dos dígitos de audiencia. "Yo no puedo hacer que los anunciantes que no quieran se anuncien en Canal Sur, aunque yo haga la mejor oferta posible", llega a justificar el director general en funciones. "La situación del mercado publicitario se pone cada año más dificultosa, con dos grandes grupos que se llevan más del 80% de los ingresos en publicidad", revela como si fuera una novedad respecto al duopolio creado entre Telecinco y Antena 3 desde que en 2009 TVE dejó de facturar publicidad. Según Durán el descenso en publicidad de la RTVA en 2016 fue del 0,9% respecto al año pasado, que ya fue un mal ejercicio. El conjunto de las autonómicas redujeron sus ingresos en una media del 3,9%, con batacazos de audiencia como el de la desprestigiada cadena catalana TV3.

Canal Sur consiguió este año pasado 50 anunciantes más que en 2015, aunque otras firmas se habrían marchado para anunciarse en los grandes grupos, con ofertas más llamativas.