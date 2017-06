Canal Sur rechaza la obra 'Málaga en el alma'

Tras Sevilla en el alma, un documental que recrea en imágenes la capital hispalense anterior a la Expo 92, en un documento histórico de gran interés, la productora de Juan Lebrón, Andalucía Window, preparaba un telefilme similar, Málaga en el alma, con un amplio catálogo audiovisual de la capital malacitana a finales de los años 80. Este proyecto acaba de ser rechazado por el comité de análisis de Canal Sur, pese a las credenciales presentadas por el productor ejecutivo. Desde Canal Sur se defienden motivos económicos y porque "los contenidos se encuentran incluidos en otros programas de la cadena", para descartar Málaga en el alma. Para Lebrón la decisión le sorprende ya que lo plasmado en su documental no se encuentra en ningún otro contenido de la cadena autonómica y que las imágenes, precisamente, se remontan a antes de 1989, anteriores al inicio de las emisiones de Canal Sur Televisión. José Luis Alcaine, el más premiado director de fotografía del cine español, fue el responsable de los 5.000 metros destinados para Málaga en el alma, con espectaculares imágenes aéreas realizadas en su momento en avioneta y helicóptero. Tanto el reportaje sevillano emitido por Canal Sur como esta producción denegada, pretenden ofrecer una panorámica de la transformación urbana vivida por las dos principales urbes andaluzas. Lebrón no sale de su asombro de no poder brindar al público andaluz "un documento apasionante, bellísimo e imprescindible" como el que se encuentra preparando su productora.

La dirección de la RTVA ya rechazó otro reciente proyecto de Andalucía Window, Rutas de Andalucía, que está próximo a encontrar destino en otra cadena. A Canal Sur se le ofreció ya terminada esta serie de ocho episodios con la conducción del actor Dani Rovira.

Rutas de Andalucía consta de una entrega por cada provincia, con la presentación de Rovira y la voz de otra notable intérprete de Málaga, Kiti Mánver. La dirección de la serie esta a cargo de otra premiada cineasta, Gracia Querejeta, con la dirección de fotografía de José Luis Alcaine. Manuel Gutiérrez Aragón, director de Semana Santa, supervisa la producción con guión del historiador Fernando Olmedo.

"Las imágenes me parecieron mágicas, es un programa que los andaluces nos merecemos", defendió en su momento Dani Rovira. El rodaje de las introducciones del protagonista de Ocho apellidos vascos se produjeron a finales de año. En las Rutas aparecen 250 pueblos y 64 recorridos que discurren por todo el mapa. La serie, de interés como proyección turística y como divulgación cultural, pasará a una cadena nacional tras el rechazo de la autonómica, que sí ofreció en su momento otras producciones de Lebrón como Andalucía siempre, Andalucía es de cine y telefilmes premiados como Sevillanas.