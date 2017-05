Carlos Baute, Corbacho y Saúl Craviotto, en 'MasterChef Celebrity 2'

Rtve ha decidido acabar con las filtraciones y optó ayer por desvelar la lista completa de los concursantes que participarán en la segunda edición de MasterChef Celebrity. Fue Anne Igartiburu, presentadora de Corazón, la encargada de despejar las dudas que quedaban y de anunciar oficialmente la identidad de los futuros cocineros, aunque después la cadena pública emitió un comunicado. MasterChef Celebrity 2 abrirá de nuevo sus cocinas la semana próxima, que es cuando arrancan las grabaciones aunque no llegará a La 1 hasta otoño. Esta segunda entrega contará con la participación de los actores Bibiana Fernández, Pepón Nieto (Premio Max 2015), Marina San José, Anabel Alonso (Fotogramas de Plata en 1993, 2002 y 2008) y Patricia Montero; con los cómicos Silvia Abril, Edu Soto y José Corbacho (Goya al mejor director novel en 2005); con el modelo Juan Bethancour, la presentadora de televisión Usun Yoon, el medallista en tres Juegos Olímpico y policía nacional Saúl Craviotto, y el cantante y compositor Carlos Baute (doble premio Ondas en el año 2009).

El exitoso formato de Shine Iberia dejó a los espectadores con ganas de más y demostró que aunque se traten de celebrities el nivel de exigencia en las cocinas sigue siendo muy alto. Como la semana que viene comenzará el rodaje de la nueva temporada, la productora ya tenía cerrado los contratos de todos los famosos y ha podido dar sus nombres ya.

Bibiana Fernández, Pepón Nieto y Anabel Alonso estarán también en en el 'reality'

La primera temporada de MasterChef Celebrity, emitida en La 1 de TVE en otoño de 2016, alzó como triunfador a Miguel Ángel Muñoz, en una final de infarto contra Cayetana Guillén Cuervo que fue vista por 3,5 millones de espectadores (28,2% cuota) con 5,6 millones de espectadores en el minuto de oro. Fue el perfecto broche de oro para la mejor temporada de MasterChef hasta la fecha, mejorando los datos de las que cuentan con participantes anónimos. Fue seguida, de hecho, por un 23,6% de espectadores de media.

MasterChef Celebrity 2 llegará a La 1 en septiembre u octubre próximos previsiblemente. Mientras, continúan las emisiones de MasterChef 5, que el domingo que viene a las 22 horas emitirá su séptimo programa, llevando a los aspirantes a cocinar hasta Menorca y recibiendo a Joan Roca en las cocinas del espacio.