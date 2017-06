Carlos Sobera se pone al frente de 'The Wall' en la noche de Telecinco

No estaba previsto para esta noche, pero Telecinco ha optado por enfrentar a The Wall frente al Ninja warrior de Antena 3, líder en la noche de su estreno, en lugar del anunciado Me lo dices o me lo cantas. Carlos Sobera, que se encarga del First Dates en Cuatro, es el anfitrión de este concurso. The Wall es un formato internacional que se ha grabado en un plató de París para aprovechar el escenario de doce metros de altura, un panel por donde cae la bola de los premios en el muro.

En The Wall una pareja de concursantes jugará por un gran premio que destinarán a un proyecto en común. A lo largo de las tres fases del juego diversas bolas dirigidas por los participantes se introducirán por ese inmenso muro. Según el recorrido al azar que vayan haciendo recalarán en un determinado premio en metálico.

Con The Wall Sobera regresa a la primera cadena que le dio una oportunidad como presentador de concursos, Telecinco, que en 1999 le abrió las puertas de aquel frío escenario de 50x15, cuando los premios eran en pesetas, y que se renombró con¿Quién quiere ser millonario?

El nuevo programa está producido por Endemol y Shine Iberia y procede de Estados Unidos, donde se estrenó en la NBC en el mes de diciembre.Es una creación de Andrew Glassman junto a la estrella de la NBA, LeBron James, y un empresario de éxito Maverick Carter.