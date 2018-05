Chipre se erige como favorita sobre Israel

Tal como sucedió en anteriores festivales, con los ensayos ante los eurofans ha llegado un 'tapado' que ha dado un vuelco en las estimaciones de cara a la final. El año pasado sucedió con el portugués Salvador Sobral y en recientes citas sucedió con Conchita Wurst o la ucraniana Jamala. En 2018 hay otro nombre de este apartado: Eleni Foureira, la diva chipriota que con Fuego (nombre español pero letra en inglés) se ha encarmado a favorita para la final entre las casas de apuestas. Anoche pisaba firme en Lisboa con la semifinal donde también coincidía con la hasta ahora gran favorita, la israelí Netta, con el movido tema Toy. Las espadas están en lo alto tras la semifinal, tan vibrante, y se augura una final muy competida donde la pareja española, Amaia y Alfred, tendrán que conformarse con hacer un buen papel, tras su número de exhibición de este martes.

Foureira, llamada a dar la primera victoria eurovisiva para la apartada isla mediterránea, fue remontando en estos días y este martes las casas de apuestas amanecieron con el nuevo número 1. La espectacular puesta en escena y la poderosa voz de la chipriota caló entre los eurofans y los espectadores de todo el continente. La semifinal era emitida anoche por La 2 y mañana jueves se ofrece la segunda clasificación, con Noruega y Alexander Rybak como gran favorito de la tanda. El noruego de origen ruso con That's How You Write a Song es por ahora la tercera opción.

En el caso de Alfred y Amaia, en el puesto 12 de las casas de apuestas, lucen ya la puesta en escena definitiva del sábado, que ha costado más de un quebradero de cabeza al eliminarse un elemento pirotécnico previsto. La cantante navarra luce un escotado modelo negro con adornos dorados y plateados, de Teresa Helbig, y Alfred un terno granate de Paco Varela con los que tendrán que terminar de convencer, con su sincera muestra de amor, a los espectadores de Eurovisión.