Chipre parte como más firme ganadora tras desinflarse Israel

Todos los favoritos previstos están ya camino de la final eurovisiva de Lisboa tras la primera gala de clasificación de este martes con la votación de los países participantes y el público español de invitado.

Chipre con Eleni Foureira se impone como máxima favorita mientras que ha defraudado en parte la hasta ahora más firme aspirante,la israelí Netta con Toy. Otra actuación decepcionante ha sido la del checo Mikolas Josef.

El público europeo también ha conocido un fragmento de Tu canción de Alfred y Amaia.

Estos han sido los diez finalistas de la gala de este martes entre 19 países participantes.

Irlanda. Ryan O’Shaughnessy – Together

Finlandia.Saara Aalto – Monsters

Albania. Eugent Bushpepa – Mall

Bulgaria. EQUINOX – Bones

República Checa. Mikolas Josef – Lie to me

Israel.Netta Barzilai – Toy

Lituania.Ieva Zasimauskaitė – When we’re old

Chipre. Eleni Foureira – Fuego

Estonia. Elina Nechayeva - La Forza

Austria. Cesár Sampson – Nobody but you