Hablemos de programas de cine, ahora que el Festival de Málaga afronta su recta final. Hablemos de tres formatos que tienen difusión nacional, Días de cine, Pool Fiction y Trece en Pantalla Grande. Días de cine continúa insobornable. A su aire. Su director Gerardo Sánchez, cinéfilo empedernido, imprime carácter. Conserva una de las videotecas más grandes de España. Sus recomendaciones empiezan a ser célebres. Santi Tabernero continúa haciendo poesía con sus piezas. Virginia García no le anda a la zaga. Raúl Alda, Juan Carlos Rivas y Alejo Moreno se mojan cada vez más. En los últimos años el programa solamente se permite dos descansos: el Jueves Santo y el último jueves de diciembre. Producen 50 entregas anuales a muy buen ritmo.

Pool Fiction, en Movistar +, cuenta con un guion férreo del que Cristina Teva no se sale ni una coma. Los mejores momentos los ofrecen los cara a cara entre Carlos Marañón, María Guerra y Toni García. Los responsables del programa se empeñan en meter con calzados dos secciones de humor a cargo de Quique Peinado, en absoluto necesarias. Nunca se despide a invitados ni a colaboradores para dar sensación de fluidez. Isabel Vázquez y Alberto Rey conjugan bien sus roles de influencers con las series.

Trece en Pantalla Grande ha sido el último en incorporarse a la parrilla. Lo presentan, en Trece por supuesto, Jerónimo José Martín y Juan Orellana, que durante más de una hora repasan los estrenos semanales incorporando títulos que se dejan fuera tanto en Días de cine como en Pool Fiction. El programa y sus críticos no ocultan su sesgo católico, que influye lógicamente a la hora de las valoraciones correspondientes. Los reportajes entre opinión y opinión dan vivacidad al formato. Aseguro que no me he perdido ninguna de las entregas de estos tres programas. Me gustaría saber cuántos realizamos este triplete a nivel nacional.