Clara Lago ficha para el piloto de una serie estadounidense

La actriz Clara Lago tendrá su gran oportunidad en Estados Unidos con el piloto para una serie encargada por el canal corte juvenil The CW, uno de los principales en el mando para los norteamericanos.

La ficción propuesta para la protagonista de los Ochos apellidos es Playing Dead, una serie sobre un padre e hijo que se ven sorprendidos cuando la madre, una estafadora que se ha dedicado a planear timos, reaparece para solicitarles que finjan que ha muerto, en otro de sus propósitos de robo.

Esta serie para The CW no es el primer trabajo de Lago en Estados Unidos ya que, por ejemplo, participó en una capítulo de la serie de ciencia ficción del canal TNT The Librarians, pero en esta ocasión sería su primer papel protagonista, convenciendo a los productores por otros trabajos en el cine y su avanzada formación en inglés. El papel de esta estafadora, que se llamará Isabel, se presiente como complejo e interesante para su trayectoria.

El marido en la ficción es Tyler Ritter, quien da vida a Billy Malone en una de las más populares series de The CW, Arrow'. Playing Dead está creada por Rina Mimoun y Josh Reims (Jane the Virgin), con dirección Rachel Lee Goldenberg.