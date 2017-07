'El Comidista TV', cocina, divulgación y humor

¿es el azúcar un veneno demoniaco? ¿Está la tortilla de patatas amenazada internacionalmente? A éstas y otras cuestiones responderá El Comidista TV, que desembarca desde internet a La Sexta (hoy, a las 22.30) con su forma didáctica y un tanto gamberra de enfocar la gastronomía. No es un programa de recetas, pero las hay para que "hasta los más torpes suban un poco el nivel de su cocina cotidiana en casa". No es un espacio de alimentación, aunque se abordan contenidos sobre la materia "con rigor periodístico". Tampoco versa sobre cocineros, aunque acudirán de élite como Ferran Adriá y Andoni Luis Aduriz y otros de la retaguardia que también lo hacen "estupendamente".

Mikel López Iturriaga (sólo con oírle está claro que es hermano del que fuera medallista olímpico) es director y conductor del nuevo programa, avalado por el éxito de la web de igual nombre que nació como blog del diario El País en 2010 y que hace dos años se transformó en un sitio con contenido audiovisual de la mano de Unto, productora detrás de este debut televisivo con vocación de continuidad. "Recetas, reportajes y alguna que otra tontería", como parodiar realities o road movies, para demostrar que "hay otra forma de hablar de comida en televisión", promete Itu. "Un magacín de información del mundo de la comida en todas sus vertientes: cocina, alimentación y polémicas alrededor de la gastronomía". Todo ello con la "seña de identidad" de El Comidista, "el sentido del humor sin caer en el humorismo", que impregnará contenidos "accesibles" para todos los públicos, ya que "no es un programa para críticos gastronómicos ni a aspirantes a ello" y se dirige "incluso a quien no tiene ni idea de cocinar ni le interesa". La sencilla fórmula para cocer langostinos del tres estrellas Michelin Quique Dacosta, que evitará que se conviertan en "el corchopán que tomas en Navidad en casa de tu abuela", dónde comer las mejores tortillas de patatas, el trabajo de pequeños productores y la labor de cocineros nada mediáticos son algunas de las propuestas.

El nuevo espacio pretende que el espectador encuentre "una idea placentera de la comida, entendida como gozo y diversión", no exenta de un tono crítico, porque en España el consumidor es muy complaciente. Iturriaga y los suyos viajarán por todo el país porque se propusieron abandonar el egocentrismo de Madrid y Barcelona, "para no ir a lo más trillado y contar que hay cosas muy interesantes fuera de las grandes ciudades".

El director y presentador sabe por la experiencia de los comentarios en la sección Aló, Comidista lo polémica que puede llegar a ser en la actualidad la gastronomía. "Precedida del fútbol y por delante de la política, porque somos un país de 40 millones de personas y todo el mundo sabe la mejor receta de cada plato. Me gustan las polémicas, siempre que no se lleven al talibanismo", asegura quien se confiesa "concebollista convencido" en la disquisición sobre la tortilla de patatas. También se presta a ello cuestiones como si la cocina de vanguardia es un timo o el vegeterianismo contra el omnivorismo.

Los fans lectores de la web se transforman ahora en espectadores. Aunque no van a repetir el contenido de la web, sino que han creado un contenido propio de ocho episodios de casi un hora, con doble entrega para esta sesión de estreno.