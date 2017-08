Las productoras y cadenas no están dispuestas a decir adiós a sus series y personajes más exitosos. Cada vez son más las ficciones que se agarran a los spin off para continuar lo terminado, normalmente centrados en uno de los personajes. Esta semana los creadores de Modern Family anunciaron que la serie llegará a su fin en la décima temporada. Pero que no cunda el pánico. Solo dos días más tarde ABC mostró su intención de crear una secuela que tenga a uno de los personajes de la ficción como protagonista. Habrá que esperar para ver si dan luz verde a proyecto, porque hace unos meses ya lo intentaron con el personaje de Riggle y no cuajó.

No es la primera serie que intenta por todos los medios hacer un spin off. Cómo conocí a vuestra madre va por el tercer intento. La sitcom de CBS llegó a su fin en 2014 y mientras se emitía la temporada final sus creadores presentaron un proyecto que tenía como protagonista a Sally Javits, que le contaría a sus hijos cómo conoció a su padre. El año pasado Fox retomó la idea bajo el nombre Cómo conocí a vuestro padre, pero finalmente los guionistas decidieron centrarse en la serie This is Us y dejarlo a un lado. Ahora nuevos guionistas están trabajando en el proyecto. En esta ocasión será diferente porque partirán desde cero, pero los creadores han mostrado su intención de que personajes de Cómo conocí a vuestra madre participen en algunos capítulos. Habrá que esperar para ver si a la tercera va la vencida. Otra serie que posiblemente tenga spin off es Empire. Los responsables de Fox han comentado que de momento no hay nada escrito pero que están abiertos a propuestas y que les encantaría que hubiese continuación.

La que sí está en marcha es la serie que tiene como protagonista a Sheldon Cooper cuando era un niño. CBS ha aprovechado el tirón de uno de los personajes más queridos de Big Bang Theory a través de Young Sheldon, que se estrena el 25 de septiembre, el mismo día que llega la temporada once de Big Bang.

Hay en marcha otros proyectos como el de Anatomia de Grey, que tendrá a los bomberos como protagonistas. Black Ish también contará con su secuela. La nueva serie, que en un principio se iba a llamar College-ish, acaba de ser renombrada como Grown-ish y tendrá como protagonista al personaje de Zoey. Uno de los más esperados es el de Juego de Tronos, aunque todavía hay que esperar para verlo. Los responsables de HBO han dicho que no llegará hasta un año después de finalizar la serie y de momento no han desvelado detalles sobre este proyecto. Algunos ejemplos que demuestran que los spin off son una buena idea son Fear The Walking Dead, que al igual que The Walking Dead cuenta con millones de seguidores o Better Call Saul, que obtuvo mejores críticas que Breaking Bad. Ya está en marcha la segunda temporada de The Good Fight, el exitoso spin off de The Good Wife. En este repaso hay que hacer mención a la serie española Aída. La ficción de Telecinco comenzó a raíz del final de Siete vidas y se convirtió en una de las series más prestigiosas de la televisión española.

Pero no hay que perder de vista que hacer una secuela de una serie de éxito es una decisión arriesgada. Las expectativas que se crean son muy altas y el resultado debe ser incluso mejor que el de la original para no defraudar a los espectadores. Hay spin off que se llevaron a cabo y no obtuvieron el resultado esperado, todo lo contrario, como Joey, sobre el personaje de Friends. Otro es Los vigilantes de la noche, que intentó recuperar el espíritu de Los vigilantes de la playa sin éxito.