"Soy el Cupido vasco, lanzo flechas de amor"

El presentador Julian Iantzi ya conquistó el fin del mundo en ETB con un reality extremo. Después de trabajar en cadenas nacionales como La Sexta o Cuatro, vuelve a la televisión de la mano de Antena 3. Hoy se estrena Contigo al fin del mundo, un dating show en el que seis solteros que viven en el extranjero y buscan el amor reciben a su pareja ideal, que viajará hasta donde están ellos para conocerles.

-¿Cuál es el objetivo del programa?

- Yo soy un lanzador de flechitas de amor, el Cupido vasco que intenta que seis españoles que han abandonado su país encuentren el amor. El objetivo final del programa es hacer que esas seis personas sean capaces de dejarlo todo e irse al fin del mundo con su pareja.

-¿Qué se encontrará el público?

- Hay muchas sorpresas. Los participantes al principio no saben nada, ni el lugar ni la persona con la que se van a encontrar. Viven con muchas preguntas. Son historias reales, todo lo que pasa es de verdad, y por eso engancha. Hay situaciones de todo tipo, amor, risas, llantos, sexo y enfados. Pasa de todo, y eso es más entretenido.

-¿Qué perfiles tienen los protagonistas?

-Son gente normal, del día a día como cualquiera de nosotros, muy maja, a los que se les da un billete de ida a un destino del que no saben si volverán. Son aventureros, un empresario con éxito, una aspirante a actriz que vive en Miami, una dependienta... Es decir, gente corriente que vivirá momentos muy emotivos.

-¿Cómo ha sido su contacto con los participantes?

-Uno de los participantes me tiró los tejos, le entré por el ojito derecho. Yo me comunicaba con ellos por carta y no sabían quién era yo hasta los últimos días, y cuando llegué no me reconocieron. Yo les daba consejo en la toma de decisiones.

-¿Qué es para usted lo mejor de la experiencia?

-Yo estuve viajando durante un mes por todo el mundo, tenía un jet lag muy fuerte. Allí me lancé una flecha a mí mismo y me enamoré. Dicen que cuando vas a África una parte de ti se queda allí y es totalmente cierto. Estuve con niños que no tienen nada pero que nunca perdían la sonrisa, lo compartían todo y yo con ellos. Merece la pena vivir la experiencia. He trabajado en más de treinta realities y he hecho de todo. En este he estado particularmente cómodo. Era la primera vez que abordaba este tema de relaciones.

-¿Por qué animaría a ver Contigo al fin del mundo?

-Todos tenemos un punto morboso, la curiosidad es lo que hace que queramos ver el programa. El punto fuerte es que el cien por cien es real, no hay nada de ficción, eso lo hace más interesante. Cada uno tiene sus armas y poco a poco se van descubriendo. El público tiene la ventaja de tener más información que los participantes, y eso les da más poder, lo que atrae más e invita a todos a quedarse a verlo.