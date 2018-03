DMax desvela la verdadera historia de Pablo Escobar

Durante el mes de marzo DMAX dedica la noche de los lunes a Pablo Escobar. En el año en el que se cumplen veinticinco años de su muerte, la cadena quiere arrojar luz sobre muchas de las incógnitas que giran en torno a su vida y que siguen sin respuesta a través de dos documentales únicos. El primero, Escobar al descubierto, llega hoy a las diez y media de la noche. Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante y coproductor del documental, habla abiertamente y sin miedo sobre la figura de su padre y ofrece su propia versión sobre la historia de su familia. "Muchos de los enemigos de mi padre se han terminado asesinando entre ellos y eso, por supuesto, me ha dejado a mí un poco más de margen para poder hablar de cosas que claramente estaba amenazado de no poder revelar", explica. Además se arrojará luz sobre algunas de las incógnitas no resueltas que existen sobre la vida de Escobar. ¿Se suicidó? ¿Realmente estaba trabajando para la Administración para el Control de drogas (DEA) y la CIA? ¿Cuál es la verdad sobre Pinina, su "jefe de sicarios" asesinado por la policía? Junto a estos interrogantes, se abordarán otros temas como a qué cantidad asciende la fortuna amasada por Escobar o las circunstancias de la muerte de su tío Mario, miembro clave del cártel de Medellín. Además de Juan Pablo Escobar, único hijo varón de Pablo Escobar y principal narrador del reportaje, también hablará Victoria Eugenia 'Tata', su viuda, que desvelará por primera vez ante una cámara los detalles de su vida. A estos testimonios se unirán los de otras muchas personalidades que aportarán datos e informaciones que ayudarán a dar respuesta a incógnitas que hasta ahora no habían podido ser despejadas. Otro de los pilares de este reportaje son los vídeos e imágenes inéditas que pertenecen al archivo personal de la familia y que se mostrarán por primera vez en televisión. Este repertorio, que la familia quiso destruir en el pasado sin éxito, ha sobrevivido al tiempo escondido en una habitación secreta.

El lunes 12 de marzo DMAX seguirá indagando en las incógnitas que rodean la historia del narcotraficante en el segundo documental, Los millones de Escobar. En esta ocasión serán Doug Laux y Ben Smith, dos antiguos oficiales de operaciones de la CIA, quienes seguirán la pista de una fortuna que se cree asciende a millones de dólares. Durante tres semanas consecutivas, este documental ofrecerá un impecable retrato del narcotraficante a través de los lugares en los que forjó su leyenda y de los testimonios de los que le conocieron, mientras indaga sobre el destino de su desaparecido dinero y que, según la leyenda, todavía sigue escondido en tierras colombianas. Tras conseguir el permiso de las autoridades de Colombia para poder buscar la fortuna de Escobar enterrada en el suelo del país, los dos experimentados ex oficiales de operaciones de la CIA, contarán con la colaboración de los agentes de la Administración para el control de drogas de Estados Unidos, quienes durante años persiguieron a Escobar e incluso se infiltraron en su círculo más íntimo. Además, no solo Juan Pablo Escobar recorrerá distintos lugares de Colombia y dará voz a familiares, también los agentes Doug y Ben visitarán distintas localizaciones del país y contactarán con Luz María Escobar, la hermana de Pablo, entre otros muchos personajes.