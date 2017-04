David Civera, Paula Rojo y Natalia, entre los jueces de Eurovisión 2017

Los cantantes David Civera, Paula Rojo y Natalia, así como el productor Rubén Villanueva y el locutor Antonio Hueso son los cinco integrantes del jurado profesional de RTVE para el Festival de Eurovisión 2017 que se celebrará este mes de mayo en Kiev (Ucrania), una cita esperada a la que España acudirá con Manel Navarro como representante de RTVE.

Los cinco integrantes del jurado votarán tanto en la primera semifinal del día 9 de mayo como en la final del Festival del día 13, que podrá verse por La 1. Esa noche será la portavoz de los puntos del jurado español será la modelo y presentadora del programa Flash Moda de RTVE Nieves Álvarez.

El cantante David Civera, que será el presidente del jurado, representó a España en el Festival de Eurovisión en 2001 con la canción 'Dile que la quiero' y quedó en la sexta posición. Natalia Rodríguez es una cantante y compositora conocida por haber participado en la primera edición de Operación Triunfo. Rubén Villanueva es compositor y productor musical y entre sus avales está el haber sido coautor y priductor de Say Say, tema con el que Barei representó a España el pasado año. Desde su estudio produce canciones para reconocidos artistas españoles e internacionales como Paulina Rubio, Malú, May J o Barei.

El jurado de reserva será el cantante Mario Jefferson, aspirante este año a participar en Eurovisión, como Paula Rojo.