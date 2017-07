Debate y estrenos fallidos

Jordi González regresa mañana por la noche a "su casa", Telecinco, y lo hará capitaneando un nuevo programa de debate político, Mad in Spain, con el que la primera cadena de Mediaset pretende recuperar el espíritu del recordado Moros y Cristianos, que estuvo en parrilla desde 1997 a 2001. Tras unos meses de vacaciones, después de echar el cierre Gran Hermano VIP 5, González vuelve a ponerse frente a la cámara en un espacio en el que seis personajes conocidos debatirán sobre temas de actualidad. Jordi ejercerá de moderador de los debates, labor que conoce bien ya que lo ha hecho en otras programas como La Noria o el propio Gran Hermano VIP. El presentador no estará solo en plató; tendrá como compañera a Nuria Marín, de Cazamariposas. Ella será la encargada de introducir los temas de cada debate, dar paso a los diferentes testimonios y presentar la opinión de expertos. Para la periodista, será su debut en horario de máxima audiencia en Telecinco.

Tras este nuevo formato de debate abierto, plural y polémico para el prime time de los domingos se encuentra la productora La Fábrica de la Tele, que también produce Sálvame, Cámbiame, Sábado Deluxe y el propio Cazamariposas en Telecinco. Con él Mediaset quiere demostrar que sigue apostando por espacios arriesgados y revolucionarios en un verano ciertamente escaso de estrenos televisivos y en el que, los pocos programas que han debutado en la parrilla, han acabado fallando estrepitosamente.

'No es un sábado cualquiera' y 'Almost Human' engrosan la lista de cancelaciones

El último caso ha sido el de La Pelu, la sitcom diaria de La 1 con la que TVE pretendía llenar el hueco del show de entretenimiento Hora Punta con Javier Cárdenas. Tras sólo dos semanas en emisión, y en vista de los pobres datos de audiencia (promediando un 6,9% de share), la cadena pública decidió a principios de esta semana sustituir la serie por la sexta temporada de Viaje al centro de la tele en la franja del access prime time de La 1. El programa familiar que aborda la historia de la televisión sigue así su recorrido de lunes a viernes por el archivo de RTVE en busca de temas curiosos y sugerentes.

La mala racha de estrenos de La 1 no se queda en La Pelu.Tampoco convencen Pura Magia, el talent de magos de los martes, ni No es un sábado cualquiera, el espacio de variedades conducido por Fernando Gil que también ha sido cancelado ya tras cosechar en su última entrega en late night un irrisorio 3,4% de cuota media. Y es que los espectadores prefieren un Sábado Deluxe a un sábado cualquiera...

La última apuesta de La 1 por levantar una temporada estival repleta de novedades, y de batacazos, es Hotel Romántico, un formato presentado por Roberto Leal con el que Televisión Española se introdujo ayer por la noche en el género del dating, tan de moda en estos momentos gracias, entre otros, a First Dates (Cuatro).

La ficción tampoco consigue cuajar este verano, ya no sólo en La 1 sino en el resto de cadenas. El infiltrado, la miniserie protagonizada por el doctor House Hugh Laurie y Tom Hiddleston, llegó más bien discreta el lunes con 1.363.000 espectadores y un 9,5% de share. Logró superar al All you need is love... o no de Risto Mejide en Telecinco (1.161.000, 9,8%), pero le pasó por delante la película de La Sexta Operación Swordfish (1.497.000, 11,8%). Contigo al fin del mundo, en Antena 3, tampoco destacó. La futurista Almost Human, que apenas registraba un 6% los martes también en la primera cadena de Atresmedia, se suma a la larga lista de series fracaso, aunque desde luego esta vez no le precedían críticas nada halagüeñas. Sólo el Tour de Francia, el cine, Me resbala (14,5%, A-3) los viernes y la recta final de Supervivientes se salvan de momento en un verano sin piedad con los estrenos.