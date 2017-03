Duelo de talentos musicales entre Antena 3 y Telecinco

Telecinco y Antena 3 entablarán un duelo de talentos musicales por la audiencia estrenando el viernes La Voz Kids, que desplaza Sálvame Deluxe al sábado, y Tu cara no me suena todavía, una nueva versión de Tu cara me suena con personajes anónimos.

Tras el éxito de Tu cara me suena, cuya final ganó el pasado viernes el ex Auryn Blas Cantó y cosechó un 28,8 % de cuota de pantalla, Antena 3 le da una vuelta de tuerca al formato sustituyendo a los famosos por personas desconocidas (todavía, como reza el título) que imitarán a grandes estrellas de la música.

Mediaset ofrece esta noche un preestreno multicanal del 'making of' de 'La Voz Kids'

Tu cara no me suena todavía, que se estrena este viernes en horario de máxima audiencia, estará conducido por Ángel Llácer y tendrá como jurado a Chenoa, Miki Nadal y Mónica Naranjo. Nada nuevo bajo el sol, ya que también recuerda a aquel Lluvia de estrellas que emitió la cadena a finales del siglo pasado.

Mismo día y misma hora para el arranque en Telecinco de la tercera edición de La Voz Kids, "el programa de entretenimiento más visto de los últimos años", como subraya la cadena, con Bisbal, Rosario y Antonio Orozco como coaches. Esta competencia de formatos de talento vocal ha llevado a Telecinco a pasar su Sálvame Deluxe a la noche del sábado.

Para calentar motores, Mediaset ofrece hoy a partir de las 21.50 horas en todos sus canales un preestreno de La Voz Kids con el avance de una de las actuaciones infantiles más llamativas, ensayos previos y entrevistas. Telecinco, Factoría de Ficción, Boing, Divinity, Energy, Be Mad y Mitele emitirán de forma simultánea este preestreno con material del making of.