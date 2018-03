Entre el Duque y Pablo Escobar

En el año 2008 en la televisión en España hubo una serie que marcó un antes y un después en este género, Sin tetas no hay paraíso, que versionaba un serial colombiano de igual de nombre. La historia de amor de El Duque (Miguel Ángel Silvestre) y Cata (Amaia Salamanca) y todos los problemas que rodearon a la pareja fue seguida por más de 4 millones de espectadores en Telecinco. Uno de los motivos de que el narcotráfico genere tanto interés en el espectador, además de por la página de suceso en sí, es que de momento no es un tema preocupante que esté excesivamente tratado en la ficción español. Existe viva curiosidad por ver más allá de lo que normalmente muestran los medios de. Con tramas que generan tanta tensión que enganchan a la audiencia.

Pero el hecho de que en los últimos años haya habido un boom de series con narcotraficantes como protagonistas tiene mucho que ver con el estreno de Narcos en la plataforma Netflix. El servicio on line llegó a España en 2015 con esta recreación de los hechos históricos que rodearon al gran capo colombiano Pablo Escobar. En España un año antes llegó a Telecinco El Príncipe. Protagonizada por José Coronado, Álex González, Rubén Cortada y Hiba Abouk consiguió más de 6 millones de espectadores (la serie más vista de esta década), y situó en el mapa uno de los barrios más conflictivos de Ceuta. Esta ficción producida por Mediaset y Plano a Plano demostró que en este país también se puede estar a la altura de las buenas propuestas foráneas. Tras no poder alargar más El Príncipe la cadena no quería dejar pasar la oportunidad de seguir la inercia y estrenó el pasado verano Perdóname Señor, ambientada en Barbate y con inspiración de la película El Niño, con Paz Vega y Jesús Castro.

Mientras Antena 3 preparaba esta Fariña que se asoma hoy, Telecinco ha rodado otra serie de este subgénero, y también ambientada en Galicia, Vivir sin permiso. El reparto lo vuelven a protagonizar José Coronado y Álex González (El Príncipe), más Carlos Hipólito y Unax Ugalde entre otros. En esta ficción se narra el declive de un líder poderoso, que ha controlado con mano de hierro durante años la costa gallega.