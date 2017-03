Echanove rueda el dramático fin de Miguel en 'Cuéntame'

Miguel Alcántara, el personaje Juan Echanove en Cuéntame como pasó, cerrará su andadura en la serie en los próximos capítulos y el actor culminaba este viernes su vínculo a la produccion de Ganga, grabando el dramático final de su personaje, un efecto de los guionistas para los fieles espectadores de la ficción de La 1. Pese a conocer desde semanas atrás que Miguel no seguirá en la serie, Echanove ha destapado su malestar por concluir su etapa en Cuéntame. "No me voy por voluntad propia", comentó en instagram tras grabar las últimas escenas, compartiendo también la foto coral con el resto del equipo de la veterana ficción, inclusive su 'hermano', Imanol Arias.

"Me han dicho que no tienen suficiente personaje pero el día que yo he terminado de trabajar no me han dicho ni adiós", se lamentaba ayer Juan Echanove en los micrófonos de la Cadena SER, aludiendo al productor ejecutivo, Miguel Ángel Bernadeau, admitiendo que, después de más de diez años y 200 capítulos, la situación le había generado "un cabreo de mil pares...", aunque ahora le espera una serie de gran expectación para la temporada venidera, La Zona, para Movistar +.

Desde Ganga se piropeaba ayer el trabajo de Echanove. Las razones esgrimidas del fin de Miguel en Cuéntame se basan en la ausencia de horizontes del personaje, pero también se deseaba impactos en la audiencia en esta temporada, donde se ha elevado el presupuesto tras pujar al alza TVE ante la oferta de Atresmedia. RTVE paga 12 millones de euros por 19 capítulos, pero es la única serie que en este año ha superado los 3 millones de espectadores, junto a Allí abajo.