"Entramos por la puerta de atrás de Hollywood"

Antes se sentía a salvo fuera de España ya que nadie le conocía. Ahora va a saltos por los aeropuertos porque los canales Discovery emiten a lo largo del mundo la serie Wild Frank. DMax estrena mañana a las 21.30 la nueva temporada con un recorrido por California del herpetólogo con sede en Tailandia. A ratos en la ciudad y a ratos por bosques y desiertos. Frank Cuesta pudo fichar por la BBC pero prefirió quedarse con la productora Molinos de Papel y tener esta visibilidad que le genera Discovery.

-A raíz de la condena a su mujer ¿Qué podemos hacer los españoles por usted?

-Lo que me gustaría es que todos los españoles estuvieran de acuerdo en que se dejaran de celebrar las corridas de toros. Es lo mejor que podían hacer por mí.

-En Hollywood ya sabíamos todos que habían muchos 'bichos' de todo tipo.

-Y hemos entrado por la puerta de atrás. No he buscado el glamour, sino ver qué hay detrás de las películas, los animales que están en cautividad, cómo terminan, cómo los entrenan.

-¿Ha detectado allí mucho maltrato animal?

-Hay muchos centros y animales de todo tipo. Puedes hacer una película de lo que sea y pedir el animal más raro, de todo el planeta, que te lo traen. Eso te hace imaginar qué dimensión tiene ese negocio. Hay tantos animales y en tan precarias condiciones que te apena mucho.

-¿No se cumplen unas normativas básicas?

-Al final del día lo que manda el dinero. Allí no manda nadie más. Estados Unidos es un sitio muy cerrado, con unas normas muy estrictas y si alguien tiene la licencia para esos recintos de entrenamientos de animales no puedes hacer nada en contra

-Al menos podrá indignarse.

-Pero es una indignación de pena al contemplar que hay tantos animales en esas condiciones tan lamentables.

-Le habrá gustado más irse al desierto...

-Es lo que más me ha gustado y donde he estado más a gusto. Estuvimos quince días grabando en el desierto, alejados de todo. No es tan hostil como dicen, sino que sorprende más por el contraste de vida en apenas unos kilómetros.

-¿El desierto californiano es el más inhóspito del mundo?

-Es más inhóspito el de Mongolia, pero cambiar Los Ángeles por el desierto mola mucho. Aunque hay una carretera, por allí no pasa nadie. Estás aislado.

-¿Se encontró con el monstruo de gila, el típico animal de las películas del Oeste?

-Es un reptil muy bonito. Y vimos escorpiones, serpientes de cascabel. Pero al público le va a sorprender más la costa. Hay focas en todas partes, no es esa California de surf, playita y chicas en biquini. Es sorprendente.

-Es decir, en EEUU hay mucha naturaleza a salvo.

-Más que naturaleza virgen, es una naturaleza que se entrelaza con la civilización. Y no es tan peligroso. Los animales cuando te ven se van. Los pumas, los osos. Captamos muy de cerca un oso negro, a sus anchas, porque el viento iba en contra y no nos olía.