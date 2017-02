España elige hoy su tema de Eurovisión

Seamos sinceros. No hay muchas esperanzas por parte de las canciones españolas para el Festival de Eurovisión del mes de mayo en Kiev. De nuevos nos esperan los últimos puestos y no hay nada llamativo entre estos seis aspirantes. Los espectadores más entusiastas podrán elegir su favorito, entre los que está un andaluz, Mario Jefferson. Objetivo Eurovisión arranca a las diez de la noche en La 1, con la conducción de Jaime Cantizano. Entre los invitados se encuentra Karina, que en 1971 quedó segunda en Dublín con En un mundo nuevo. Qué tiempos. La jiennense fue de las primeras en ser elegida por TVE mediante una consulta popular (el recordado Pasaporte a Dublín). La gala de hoy será mucho más modesta que aquel programa que mejoró OT.

El orden de intervención de candidatos lo abre Manel Navarro con Do it for your lover. A continuacion, la intérprete elegida de la profusa preselección, Leklein, con Ouch!; en tercer lugar, Paula Rojo, la más conocida entre los jóvenes, con Lo que nunca fue; Mario Jefferson es el cuarto con Spin my head; Maika, penúltima con Momento crítico; y cierra Mirela con la canción Contigo. Mucho inglés y pocas nueces. En ese momento se abrirá la participación del televoto. La opinión del público cuenta al 50% con lo que dicte el jurado, formado por tres voces radiofónicas, de distintas cadenas. Javier Cárdenas, de Europa FM, en las noches de La 1 con Hora punta; Virginia Díaz, de Radio 3, la conductora de Cachitos de hierro y cromo en La 2; y Xavi Rodríguez, un emblemático dj de Los 40.

Junto a Karina intervendrán David Civera (que hizo un buen papel en Eurovisión en 2001), Barei, con su mal pie el año pasado; y más Edu Soto y Roko con sendas recopilaciones.