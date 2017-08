El Eurobásket arranca hoy en Be Mad con Cuatro para la selección

El Eurobásket 2017, con sedes repartidas, arranca hoy en Mediaset. A las 12:45 el canal Be Mad emite el Eslovenia-Polonia y a las 20:30 el Italia-Israel. Esta cadena en alta definición ofrecerá varios partidos de la fase previa. La selección española, que juega en Rumanía y debuta mañana a las 16:45 ante Montenegro, se seguirá en Cuatro, que ofrecerá todos sus encuentros. Si se alcanzara la final se emitiría en Telecinco. Los encuentros también se pueden seguir en internet en mitele.es y en la app de Mediaset Sport. Los partidos del equipo dirigido por Sergio Scariolo contarán con los comentarios de José Antonio Luque, el ex seleccionador nacional Pepu Hernández, el ex jugador José Miguel Antúnez y con María Victoria Albertos a pie de pista. Los duelos en Be Mad cuentan con la narración de Luis Alberto Vaquero y Vicente Salaner.

Este es el calendario de la selección en Cuatro, todos ellos a las 16:45. Viernes 1, Montenegro. Sábado 2, República Checa. Lunes 4, Rumanía. Martes 5, Croacia. Y el jueves 7, a las 16:15, ante Hungría.

En Cuatro también se ofrece el domingo 3, 17:30, Lituania-Italia. Lunes 4, 16:45, Montenegro-Croacia. Jueves, 7, 19:45, Montenegro-Rumanía.

El calendario en Be Mad es este: Viernes 1, 14:00, Hungría Croacia. Sábado 2, 14:00, Montenegro-Hungría. Domingo 3, 15:30, Eslovenia-Grecia, Lunes 4, 14:00, República Checa-Hungría. Martes 5, 14:00, República Checa-Montenegro. Miércoles 6, 13:45, Eslovenia-Francia, 16:30, Georgia-Italia. Jueves 7, 13:30, República Checa-Croacia.

En teoría, España jugaría en octavos el domingo 10 y los cuatos, el martes 12 (con horarios por confirmar). La semifinal del 14 sería las 20:30, con todos duelos en Estambul. La final es el domingo 17, a las 20:30.