Eurovisión y Champions, dos citas europeas esta semana

Kiev se viste de gala para el evento musical de Europa por antonomasia, Eurovisión, que llega esta semana a RTVE con dos semifinales y la gran final del próximo sábado, en la que Manel Navarro luchará con su Do It for Your Lover, en una semana marcada, también, por el derbi madrileño en la Liga de Campeones.

El catalán Manel Navarro, representante español en el certamen europeo que se celebrará en la capital de Ucrania, actuará directamente en la final contra Levina (Alemania), Alma (Francia), Francesco Gabbani (Italia), Luice Jones (Reino Unido) y los anfitriones de este año, la banda ucraniana O. Torvald. Ayer el cantante realizó su segundo ensayo, con mejoras de luz y realización. También se desveló que actuará en la segunda mitad de la final.

Pero antes de la gran final, 36 países tendrán que competir en las semifinales de mañana martes y el jueves para poder formar parte de ese selecto grupo de finalistas. Tanto en la primera semifinal (en La 2) como en la final, que se emitirá en La 1, el jurado de RTVE votará las actuaciones de los eurovisivos. David Civera, Paula Rojo, Natalia, el productor Rubén Villanueva y el locutor Antonio Hueso forman el tribunal español que va a puntuar a los artistas en la 62 edición de Eurovisión. Nieves Alvarez será la portavoz de España para otorgar los points a los cantantes en este año bañado por la polémica, desde la elección de Navarro como representante en el ámbito nacional, hasta la negativa de Ucrania de que Rusia participe en el certamen para tensar la cuerda en el plano internacional. Pero esta no será la única cita musical esta semana en La 1, ya que la cadena estrena el miércoles en prime time Fantastic Dúo, un espacio presentado por Nuria Roca en el que los aficionados podrán cumplir su sueño de compartir escenario con sus cantantes favoritos.

El mismo miércoles destaca en la parrilla otra semifinal a las 20.45 horas en beIN Sports de la mano de otro evento europeo, esta vez del deporte rey. La vuelta de semifinales de la Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid llevará a los colchoneros a su casa, al Vicente Calderón, para intentar remontar el hat-trick que Cristiano Ronaldo marcó a domicilio en el Bernabéu en la ida. Mañana la Juventus y el Mónaco abrirán el último choque de semifinales en la competición en Antena 3, donde el equipo italiano intentará asegurarse el billete a la final de Cardiff.