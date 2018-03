Fallece la primera ganadora del Festival de Eurovisión

La cantante suiza Lys Assia, la que fuera la primera ganadora del festival Eurovisión en 1956, falleció el sábado a los 94 años, informó la organización en un comunicado.

Nacida como Rosa Mina Schärer en 1924 en Rupperswil, en el norte de Suiza, la artista que se conocería después como Lys Assia comenzó su carrera como bailarina, pero pronto se dedicó al mundo de la canción, alcanzando su mayor éxito en 1950 con "O Mein Papa" (oh mi papá)

Durante su larga carrera, Assia actuó para la reina Isabel II, el rey egipcio Faruk y para Eva Perón, y también se implicó en proyectos solidarios en todo el mundo.

También tuvo algunos papeles como actriz, pero a Assia se le recuerda más por haber ganado el primer certamen de Eurovisión en 1956, celebrado en Lugano (Suiza).

La suiza interpretó en aquella edición dos canciones, y la segunda, "Refrain", ganó el concurso.

La artista volvió a competir en Eurovisión en otras dos ocasiones: en 1967 cuando trató de manera infructuosa repetir su gran éxito con el mismo equipo del año anterior, y en 1958 con "Girogio", pieza con la que logró el segundo puesto.

Lys Assia siempre mantuvo los vínculos con el certamen, ya sea como invitada de honor o demostrando su apoyo en el 30 y 50 aniversario de Eurovisión en 1985 y 2005, respectivamente o iniciando la votación en 2008 en Belgrado.

En 2011 decidió regresar a los escenarios de Eurovisión como artista y se presentó como candidata a la selección nacional en 2012 en Suiza para poder competir por su país.

Con la canción "C'était Ma Vie" (Era mi vida), escrita por los conocidos compositores del certamen Ralph Siegel y Jean-Paul Cara, se convirtió en la favorita de los aficionados suizos del certamen, pero finalmente no fue escogida como representante de su país.

Lo intentó de nuevo un año más tarde, pero no llegó a la final del proceso de selección en Suiza con su canción "All In Your Head" (todo en tu cabeza) que interpretó con el grupo New Jack.

En los últimos años, Lys Assia vivía en la llamada costa de oro de Zúrich donde luchaba contra varios problemas de salud. EFE