'Fama', un monumento a la danza

No estamos hablando de "baile" a secas, sino de danza. Más allá de la diversión y del simple entretenimiento. #0 rescata hoy el formato que más hizo por promocionar la danza urbana en las nuevas generaciones. Los géneros se han multiplicado y esa diversidad en los repertorios se verá reflejada en la andadura de un espacio llamado a animar a las redes sociales. Fama a bailar regresa a la pantalla, para los clientes de Movistar +, a las nueve de la noche. El formato de Zeppelin, una escuela donde 16 aspirantes competirán por ser el mejor alumno, se emitirá de domingo a jueves a las nueve de la noche, con resúmenes de una hora a partir de las dos y media de la tarde que traerá lo más destacado a su vez del canal 24 Horas de Fama (siguiendo un éxito clave en el afortunado regreso de OT). Habrá mucho esfuerzo y talento por delante para deslumbrar cada día a la audiencia entre un grupo de participantes experimentados y dispuestos a sacar experiencia del profesorado y de todos los invitados estelares que irán pasando por la escuela, en Alcalá de Henares, durante trece semanas. "No hacemos Fama porque ha funcionado Operación Triunfo porque ya teníamos previsto recuperar el programa, pero el éxito de OT no ha venido bien y nos alegramos", resalta el director del canal, Fernando Jerez. El grupo Endemol está detrás de ambos proyectos, dos talents reverdecidos y fundamentales en la historia de la televisión en España.

Tras un casting por todo el país Fama ya tiene a sus alumnos dirigidos por Igor Yebra, coreógrafo vasco que se pone al frente de la escuela, trabajo que alternará con la dirección del Ballet Nacional de Uruguay. Íker Carrera es el jefe de estudios y los profesores fijos son Ruth Prim, el estadounidense Raymond Naval, Carla Cervantes y Sandra Egido. Paula Vázquez es la anfitriona en la presentación. Todos los participantes serán ganadores por las vivencias pero el que sea nombrado vencedor se llevará una beca de formación valorada en 30.000 euros.

Los participantes andaluces son cinco, los siguientes: el ubriqueño Adrián Manzano, bailarín de 23 años y alumno del Centro Andaluz de Danza; Antonio Javier Aguado Shyno, parado de 31 años de Granada; la malagueña Ester Carbonero Jiménez, profesora de salsa de 20 años; Francisco Ruiz Herrero, marbellí de 18 años, bailarín de danza urbana; y una venezolana residente en Sevilla, Oriana Meléndez, 23 años, profesora de bailes de salón.