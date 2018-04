'Fear the Walking Dead' vuelve con salto temporal

El canal AMC, en las plataformas de pago, a partir de las 23.20, emite el primer capítulo de la cuarta temporada de Fear the Walking Dead, precuela de The Walking Dead que arranca en el caos del apocalipsis zombi. El episodio se estrenaba en versión original la pasada madrugada, de manera simultánea con Estados Unidos. La novedad en esta nueva andadura es el cruce de un personaje por lo que habrá un actor (y podrían ser más) de la serie originaria, basada en los cómics de Robert Kirkman, que aparezcan en Fear the Walking Dead. La franquicia original al cabo de ocho temporadas sigue en forma entre las expectativas de los espectadores de todo el mundo, de ahí que se aproveche para animar la precuela, que por ahora no ha tenido tanto calado entre los seguidores.

El personaje de Morgan Jones (interpretado por Lennie James), que forma parte de The Walking Dead desde la primera temporada, es el que se incorpora a esta cuarta tanda de Fear. Su inclusión es posible por el salto temporal que aborda la segunda serie por lo que transcurrirán en el mismo futuro próximo. Mientras la serie original se desarrolla ahora en Georgia el personaje de Morgan pasa a Texas donde se transcurre la precuela.

Fear the Walking Dead se centra en Madison (Kim Dickens), Alicia (Alycia Debnam-Carey), Nick Clark (Frank Dillane) y Victor Strand (Colman Domingo), que contará con nuevos personajes tras el salto temporal , con Maggie Grace (Perdidos), Garret Dillahunt (Urgencias) y Jenna Elfman. Tras el desconcierto de cómo se agrava el problema zombi, en la cuarta temporada los supervivientes están más organizados.

Esta nueva andadura en la AMC está compuesta por 16 episodios y puede suponer la oportunidad decisiva para mantener o no este spin off.