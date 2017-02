"Francisca siempre está detrás de todo en Puente Viejo"

¿dónde está Severo Santacruz? La vida de Severo se ha hecho pedazos. Ya no le quedaba nada después de perder todo lo que tenía y se ha marchado de Puente Viejo cumpliendo el objetivo de Cristóbal Garrigues. Su amigo, Carmelo, dice que se despeñó por un acantilado y cayó al río desapareciendo para siempre. El actor que encarna a Santacruz, el malagueño Chico García, da algunas claves de su misteriosa desaparición y del futuro que aguarda a su personaje en el serial de Antena 3.

-¿Qué le ha ocurrido a Severo Santacruz?

-No puedo desvelar nada de futuros capítulos, pero sí diré que el momento que vive Severo es complicado. Ha muerto su hermana Sol, su amigo del alma (Carmelo) no le habla, todo el mundo que había construido en Puente Viejo, todos sus sueños, todo se está derrumbando.

-Severo Santacruz llegó a Puente Viejo para cumplir una venganza pero parece que, de momento, su odio hacia Francisca ha pasado a un segundo plano.

-Bueno, la relación de Severo y Francisca siempre he dicho que es como una partida de ajedrez; cada uno mueve sus fichas y parece que no, pero siempre les mueve el rencor y el odio que se tienen recíprocamente. Es cierto que en los últimos capítulos estaban los ánimos más relajados después de auténticos picos de máxima tensión. Pero... nunca se sabe. Sólo diré que Francisca siempre suele estar detrás de todo lo que se cuece en Puente Viejo.

-Ese Cristóbal Garrigues también se la tiene jurada. Es que Severo tiene muchos frentes abiertos.

-(Risas). Sí, Cristóbal llegó a Puente Viejo con el claro objetivo de acabar con Severo. A él, la verdad, lo que más le duele es la traición de Carmelo, su amigo del alma, su amigo de toda la vida.

-Llegó usted procedente de Málaga y ya lleva dos años y medio casi en la serie. ¿Hasta cuándo seguirá en ella?

-No tengo ni idea, ahora mismo es algo que no me planteo. Sí le puedo decir que Severo es uno de los personajes más bonitos que he interpretado en mi carrera y que en la serie me siento como en casa, parece un tópico pero es así: somos todos como una gran familia. Severo Santacruz llegó a Puente Viejo como un empresario treintañero que había forjado su propio imperio con mucho esfuerzo. Estaba sediento de venganza, pero luego, poco a poco, el personaje ha ido descubriendo sus capas, como una cebolla, ha abierto de par en par su corazón a los espectadores y ha descubierto que en el fondo es un tipo muy noble que ama a su familia por encima de todo. El amor por los suyos y por los habitantes de Puente Viejo es lo más bonito de él, y también su punto más débil.

-Una serie diaria no deja tiempo para mucho más. ¿No desea emprender otros proyectos?

-De momento estoy muy feliz haciendo lo que hago. Estoy tremendamente contento y satisfecho de intervenir en una serie con una fidelidad de la audiencia y un cariño tan grande como pasa con El secreto de Puente Viejo. El tiempo dirá qué nuevos caminos se me van abriendo, yo estoy receptivo.