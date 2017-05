Frank y Claire Underwood quieren seguir gobernando

"No nos rendimos ante el terror. Nosotros creamos el terror...". Con esa demoledora frase el presidente estadounidense Frank Underwood (interpretado por Kevin Spacey) y su mujer Claire (Robin Wrigh), candidata a la vicepresidencia, despidieron la cuarta temporada de House of Cards hace algo más de un año. La espera para ver los nuevos y esperados episodios por fin termina. Movistar Series estrena en exclusiva mañana a partir de las 09:30, tan solo un día después de su estreno en Estados Unidos, los nuevos capítulos de la serie original de Netflix creada por Beau Willimon, dirigida por David Fincher, James Foley, Jodie Foster o Allen Coulter y ganadora de dos Globos de Oro y seis Premios Emmy.

Lo último que vimos en la cuarta temporada fue que Tom, el periodista que fue dueño del periódico encargado de investigar todo lo oscuro que hay detrás de los Underwood, publicó toda la información que tenía en sus manos en una de las cabeceras más leídas del país. Para desviar la atención sobre ese tema Frank Underwood ofreció una rueda de prensa en la que declaró la guerra de forma injustificada al Estado Islámico. El presidente se encuentra ahora en uno de sus peores momentos y aparentemente su mujer está a su lado. Pero como siempre, cada uno lucha por sus propios intereses y la traición entre ellos siempre es posible.

La emisión de la serie coincide por primera vez con Trump al frente de la Casa Blanca

En el primero de los trece capítulos de la quinta temporada se podrá ver qué línea va a trazar el matrimonio para continuar en el poder. En esta nueva etapa nadie está a salvo, ni siquiera en la Casa Blanca. Continuarán las conspiraciones y habrá más muertes. Tanto Frank como Claire han demostrado que no conocen imposibles. Incluso sabiendo que son vulnerables, el cinismo más cruel sigue siendo la carta que mejor juegan en su camino hacia el poder. Por eso no dudarán en ir en contra de quien haga falta para mantenerse en la cima. Incluso de sus más allegados. La lucha contra Will Conway (Joel Kinnaman), el candidato republicano a la Casa Blanca, también será constante en esta nueva etapa. Lo que también continuará serán las frases maquiavélicas de Underwood que se han convertido en seña de identidad de la serie.

Ésta va a ser la primera vez que la emisión de los capítulos de la serie coincide con el presidente Donald Trump al frente del gobierno estadounidense. Ya anteriormente se vieron algunos símiles con Trump que crecerán en esta quinta temporada. Tanto es así que la actriz Robin Wright dijo hace unos días que Trump les ha robado las ideas a los guionistas de House of Cards. Pese a que la serie no se encontraba en emisión el equipo de marketing de la ficción convirtió la campaña y la victoria del nuevo presidente estadounidense en una gran estrategia de promoción. Netflix hizo coincidir el anuncio de la fecha de estreno de la quinta temporada de la serie con la ceremonia de investidura de Trump y lo hizo con un trailer en el que se veía la bandera estadounidense al revés.