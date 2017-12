Frank Cuesta confirma que continuará en DMAX

A través de un video titulado Respuestas publicado en su canal de Youtube Frank Cuesta ha despejado la duda de si continuará o no con el programa Wild Frank en DMAX, una incógnita que sus fieles seguidores no dejaban de preguntarle. En los últimos meses el aventurero ha recibido otras ofertas de cadenas tan prestigiosas como la BBC y tras valorarlas ha decidido continuar en Discovery con el formato con el que lleva cuatro años. "Ya he mandado el contrato firmado con Discovery Networks por otros dos años con prorrogación de uno si llegamos a un acuerdo después de los dos primeros. Con lo cual vamos a seguir con el programa, ya hemos grabado algunas cosas de las próximas entregas", ha asegurado. Uno de los aspectos que le lleva a continuar es que "el programa se está viendo en más de cien países y tiene más de doscientos cincuenta millones de visualizaciones, va bien. En muchos países se ve más que en España porque DMAX no llega a tanta gente pero hay sitios donde se ve mucho y en Discovery están muy contentos".

Desde su llegada a la cadena el polémico Frank Cuesta se ha convertido en una de sus señas de identidad. Cuando dejó Cuatro para firmar con Discovery hace cuatro años Fernando Jerez, el que fuera director general de Discovery Communications para España y Portugal, afirmó que "hay personas que han nacido para estar en Discovery y Frank es, sin duda, uno de ellos. Frank lleva en su ADN el espíritu de Discovery, por lo que él sabía que era el canal donde quería estar y nosotros no teníamos duda de que éste es su territorio. El Frank más auténtico va a dejar huella en Discovery Max y en todos sus espectadores". Unas afirmaciones que con el paso del tiempo han quedado confirmadas. Wild Frank es en la actualidad uno de los espacios más sólidos de la cadena privada.