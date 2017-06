Gil, de actor a presentador

Su aparición en el año 2004 en la comedia teatral Monty Python´s Flying Circus supuso su gran salto a la fama, pero Fernando Gil se nos quedó para siempre grabado en la retina por su enorme parecido físico al ahora Rey Felipe VI, al que interpretó en la miniserie Felipe y Letizia, de Telecinco. También ha encarnado al Rey Emérito Juan Carlos en El Rey. Estos papeles le sirvieron para llegar a series de éxito, como El Príncipe, en la que hizo de un agente del CNI del equipo de Morey, el protagonista, y también intervino en la comedia Anclados. A principios de 2016, además, dio el salto de la interpretación a la colaboración en programas sustituyendo nada más y nada menos que a Cristina Pedroche en Zapeando, la tertulia sobre momentos televisivos que conduce Frank Blanco en La Sexta. Esta etapa como colaborador supuso su primer trabajo haciendo de él mismo frente a la pantalla, y aprobó con nota. Quizás por eso ahora no teme dar el salto a la presentación de la mano de No es un sábado cualquiera, un espacio familiar de entretenimiento, humor y música en La 1.

Dice que su referente es Carlos Sobera, pero este madrileño de 41 años (que pronto cumplirá los 42), más que presentar concursos y tener un máster en levantar la ceja, encaja como un guante como maestro de ceremonias de un programa cuyo hilo conductor es la música porque él mismo es un gran aficionado y, de hecho, toca bastante bien la guitarra. "Hacía falta algo totalmente diferente, con mucho humor para una noche como ésta, de fin de semana", argumenta Gil. Su nuevo programa, dice "es un compendio donde voy a poner en juego todas las inquietudes de mi carrera y donde los espectadores van a ver a los artistas de otra manera y con mucho humor". Así, cada semana un invitado famoso acompañará a Fernando Gil en las labores de presentación, así como en números musicales e interpretativos. "Les pondremos en aprietos", adelanta el presentador.

Como espacio de variedades en directo que es, con famosos, guiñoles y actuaciones musicales, la comparación con aquel Noche de fiesta de José Luis Moreno resulta inevitable. Aunque desde TVE se incide en que éste es un programa que va un paso más allá, "un programa moderno que no va a dejar indiferente a nadie". "El formato de Noche de Fiesta fue bueno en su día, pero hay que modernizarse todo lo posible", asegura el propio Gil. De momento, se han grabado siete entregas, aunque No es un sábado cualquiera contará con la rémora de emitirse sólo tres semanas antes de marcharse de vacaciones. De la respuesta del público y la acogida a los famosos (hoy Estopa, con las actuaciones de Rosana, M Clan, Antonio Carmona, Blas Cantó y el grupo de danza y percusión Mayumaná), dependerá su vuelta, o no, después del verano.