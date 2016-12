"Sería como si me tocara el Gordo si este año el primer premio cayera en Andalucía"

-¿qué le pasó por la mente cuando le anunciaron que usted era el elegido para retransmitir este año la Lotería de Navidad?

-Uuuuffff, ¡pensé de todo! Desde luego lo llevo en la sangre porque desde siempre he estado relacionado con el mundo de la Lotería. Soy coleccionista de décimos de la Lotería Nacional, tengo casi medio millón. A veces intercambio algunos y colecciono todos los que acaben en 5. Así que, no sólo estoy familiarizado con la terminología, también sé el funcionamiento. Lo importante, a mi parecer, es ir explicando lo mejor posible a los espectadores qué está pasando, para que todo el mundo se entere: el que sabe de esto, y el que no.

-Además, ha estado tres años con Tom Martín Benítez en Canal Sur Radio retransmitiendo el sorteo. No es nuevo para usted.

-Sí, claro. Que sea un tema que manejo y controlo, me da tranquilidad evidentemente.

-Pero será la primera vez que lo viva en directo en el Teatro Real.

-Síii, eso es lo que más ilusión me hace. El sorteo se retransmite dentro de un especial de Andalucía Directo; los compañeros ya me están preguntando dudas.

-Sustituirá a Antonio Manfredi, que llevaba más de 20 años al frente de esta retransmisión.

-Sí, por eso sustituirle es una responsabilidad muy grande para mí, un reto. Intentaré darle mi toque... yo soy muy jocoso, espero hacerlo de forma amena.

-Es un día de ilusión. ¿Cuál es la suya un día como hoy?

-Anunciar que el primer premio ha caído en Andalucía, en mi tierra, me da igual en qué provincia, pero en nuestra Comunidad. Eso sería como si me tocara el Gordo.