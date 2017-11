"Hallar oro es más bien sólo cuestión de energía"

Se ha forjado junto a su abuelo John, muy conocido por los espectadores de Discovery Channel en todo el mundo. El nieto tomó su testigo de exprimir las heladas tierras de Alaska, junto al río Yukón, en busca del ansiado metal precioso. La familia Schnabel ha estado varias generaciones al frente de la mina Big Nugget y ahora Parker, que con 16 años tomó las riendas de la explotación, ha emprendido su rumbo propio en otros yacimientos. Llegó a obtener un lingote de oro de 29 kilos en su temporada de novato en el Klondike y en la temporada pasada de La Fiebre del Oro reunió 3.362 onzas de oro por valor de casi 4 millones de dólares. Parker Schanbel es un ídolo en Estados Unidos por su labor tan tenaz y ahora se encuentra en Scribner sin el apoyo John, que falleció a los 96 años, en pugna con su rival Tood Hoffman. El que consiga menos en estos meses tendrá que pagar una cuantiosa apuesta. La Fiebre del Oro regresa mañana domingo, a las diez de la noche, a Discovery Channel. Parker adelanta a los lectores de este periódico algunos detalles de esa rivalidad con Hoffman.

Problemas como encontrarte la tierra congelada suceden durante todo el tiempo. No hay que ir con prisas"Me he quedado porque hay todavía mucho terreno de mi jurisdicción listo para convertir en dinero"

-¿Cómo es capaz de jugarse casi tres kilos de oro en una apuesta por quien extrae más?

-Todd Hoffman es muy bueno, pero ahora está investigando en Colorado. No es mala apuesta. No lleva mucho tiempo en Colorado y juega en desventaja. No tiene tantas horas como yo para sacar 5.000 onzas de oro del subsuelo.

-¿Será capaz de vencerle con facilidad, entonces?

-Si mantengo mi ritmo habitual creo que está en mi mano. Es mucho dinero en oro lo que tenemos en juego pero tenemos la línea marcada. Para mi equipo es cuestión de llegar con buen tiempo al Yukón, poner en marcha las plantas de lavado, mantenerlas funcionando las 24 horas los 7 días de la semana y hacer todo lo que esté a nuestro alcance, con mucho esfuerzo, para seguir arrastrando la planta de lavado.

-¿Por qué eligió permanecer en Scribner Creek, que es un yacimiento que parecía agotado?

-He tenido la oportunidad de irme definitivamente. De alejarme de esta profesión. Pero hay un par de razones por las que nos hemos quedado: hay todavía mucho terreno de mi jurisdicción por excavar, un terreno listo para convertir en dinero, así que estábamos comprometidos. La otra razón es que esta mina ha sido bastante fértil para nosotros. Encontramos una gran cantidad de oro en los últimos cinco años. Dentro de cinco años encontraremos unas 10.000 onzas. Para mí es el diablo que conoces contra el diablo que no conoces.

-Su socio es el veterano Tony Beets.

-Y les aseguro a los españoles que es difícil trabajar con Tony. Tiene un carácter complicado, pero sé quién es y cómo sobrellevarlo. Para mí mi tierra es el rey y continuaré soportando a Beets.

-Para los que no sabríamos buscar oro en una mina ¿de qué manera habría que organizarse para hallar al menos un pepita?

-Hallar oro es más bien sólo cuestión de energía. De máquinas que funcionen bien. El mayor desafío de un buscador es almacenar la energía necesaria para que la maquinaria funcione durante semanas y mantenerlas adecuadamente. No lo recomendaría, es mucho, mucho esfuerzo. Para extraer 5.000 onzas de oro, como es mi objetivo, requiero de 24horas-7días de trabajo, a total rendimiento. Y lo fundamental: que el suelo no se congele.

-En la latitud donde usted trabaja lo normal es que el suelo esté congelado.

-Y muchos más problemas. No es llegar, extraer y limpiar. Problemas así, como la tierra congelada, suceden todo el tiempo. Es cuestión de paciencia, no hay que ir con prisas, a lo loco. En este años nos hemos demorado para ponernos en marcha pero pro la apuesta hemos tenido más ambición. Hemos ido con toda la furia.

-Ha conseguido un nuevo contrato de arrendamiento de tierras. ¿Eso significa que habrá muchos más años de explotación?

-Esta pasada primavera firmamos un nuevo contrato por un montón de terreno del Yukón junto a otros profesionales autóctonos. Son gente apegada a esta tierra El terreno nuevo no está probado. No sabemos, pero podría ser muy bueno y tendríamos para mucho tiempo. Pero también puede ser muy malo y abocarnos al desastre. Lo mejor de todo es que ese contrato nos da una verdadera sensación de seguridad aquí y eso es algo que nunca he tenido.

-¿Se pondría en lo peor y verse obligado a irse porque ya no hay oro ahí?

-Todos estos años he ido viviendo el día a adía, año tras año. Es agradable sentir que hay futuro aquí y que no dependes de Tony Beets. Logísticamente es todo un desafío, pero saldremos adelante.