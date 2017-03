'El Hormiguero', lo que todos ven y donde todos quieren salir

Es el mejor escaparate en estos momentos. Por horario, por las posibilidades que brinda el propio espacio y, también, por sus índices de audiencia. No hay quien muestre más constancia y mejores números de media en la parrilla diaria en estos momentos, incluso por encima del informativo más visto, el nocturno de Piqueras. A El Hormiguero los autores pueden ir a hablar de su libro (aunque no sean escritores, sino actores metidos a gurús, por ejemplo), los músicos pueden hablar de sus canciones, los actores pueden ir a hablar de su película y hasta los personajes de la competencia pueden hablar de su programa, como hizo Mercedes Milá, que tiró de la oreja a Pablo Motos por no haberse documentado sobre Convénzeme. Lo que es seguro es que Motos prepara al dedillo el contenido de cada entrega, donde siempre caen varios experimentos, un par de secciones y un juego que conecta con un público en vivo, que se entrega al ritmo de cada noche.

El Hormiguerodesde su nacimiento en 2006 ha jugado a ser una fiesta entre amigos, lo que se ha podido traducir en gestos de intención machista, pero que tienen más relación con la broma y el tono desenfadado de un encuentro en el salón de casa. El ambiente distendido y de buen humor de la casa de Trancas y Barrancas otorga esa audiencia familiar, un tesoro comercial y un baluarte para cualquier cadena generalista, que se traduce en 69 noches líder a lo largo de 2016. En 2017 ya ha superado la veintena de primeros puestos del día, con una media de casi 3 millones de espectadores, 15,3%, de los que 580.000, 16,1%, son andaluces, entre las comunidades más entusiastas del animador de Requena. La entrega de Isabel Pantoja, gustara más o menos, tuvo registros de partido de Champions, superando los 4,7 millones de noctámbulos.

Los famosos extranjeros de promoción tienen en su agenda ir a ver a Motos

Los famosos extranjeros que vienen a promocionarse a España ponen en la agenda ir a El Hormiguero 3.0 (entre los últimos, Drew Barrymore y Patrick Stewart, el Profesor X), aunque hubiera algún colega que dijera sentirse desconcertado; y todas las figuras de la canción saben que un empujón a sus discos se encuentra en su aparición junto a las hormigas. El programa diario de las noches de Antena 3 es también plataforma de nuevos talentos y ahí entra la labor de Carlos Jean o de Emilio Aragón. Y la de las colaboradoras que animan con su presencia las redes sociales como Patricia Montero (con sus desafíos extremos de carácter divulgativo), Pilar Rubio (con sus experiencias semanal que despiertan curiosidad) o los vídeos virales de Ana Morgade. El malagueño Dani Rovira cuenta con el segmento más comprometido y sentimental del programa, el de las adopciones de perros.

Manolo Sarriá, Marta Hazas o Ernesto Sevilla son otros rostros colaboradores que confirman que un programa tan personalista como el de Motos es una divertida orquesta coral a la que apetece ir. Y que gusta más ver.