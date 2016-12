"Intentaré tragar saliva para no ponerme a llorar"

Con nervios y muchísima emoción. Así se enfrenta hoy Lara Álvarez a sus primeras Campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid que retransmitirá en Cuatro y para las que estará acompañada de un veterano, Carlos Sobera. La periodista hace un balance excelente del año y se prepara para un 2017 lleno de proyectos.

-¿Cómo se enfrentará esta noche a las Campanadas?

-Con tranquilidad y confianza porque tengo al mejor compañero del mundo. Carlos Sobera lleva seis años retransmitiéndolas. Estos días hemos estado grabando promos y el especial de First Dates y he tenido la suerte de conocerle más; estoy encantada.

-Sin embargo no es novata en estas lides; ya dio las uvas una vez en Marca TV, cuando trabajaba en esta cadena.

-Sí, fue un especial desde el Estadio Benito Villamarín en Sevilla con Felipe del Campo. Fue una experiencia maravillosa pero no va a tener nada que ver con esto. Todo el mundo que lo ha hecho desde la Puerta del Sol me dice lo mismo: que lo disfrute mucho y que, en realidad, es algo que no asimilas hasta que no te ves allí con toda la gente y el ambientazo.

-¿Podrá contener la emoción?

-Ojalá, intentaré tragarme la saliva para no llorar porque todos los años me emociono. Para mí es un día muy especial y me acuerdo de los que faltan. Vivirlo desde allí significará tener las emociones a flor de piel. Pero tengo la suerte de que van a acompañarme mis padres y mi hermano, les he secuestrado (risas).

-¿Se va a comer las uvas en directo?

-No creo, las comeré después con mi familia, con el equipo y con Carlos. En el momento va a ser complicad. Ya tengo bastante con tragar saliva como para encima tragar las uvas también. Prefiero no arriesgarme.

-Su vestido es uno de los secretos mejor guardados de este Fin de Año. ¡Dénos alguna pista!

-Es de una diseñadora que me encanta, como creadora y como mujer, así que me hace mucha ilusión. Es un traje largo, muy elegante y de un color que me trae suerte. El resto es sorpresa…

-¿Llevará algún amuleto?

-En mi casa sólo nos falta hacer el pino puente para comernos las uvas; metemos el anillo en la copa, llevamos las lentejas en la mano, entramos con el pie derecho… Lo que pasa es que este año no sé si voy a poder hacer todo eso. Quiero llevar algo que me recuerde a mi abuela, para tenerla presente.

-¿Qué tal han ido las Navidades?

-Muy bien, en Gijón con mis padres, mi hermano y mi perrillo.

-¿Sois tradicionales a la hora de celebrar la Nochebuena?

-Mucho. En la cena participamos todos, eso nos lo inculcó mi madre. Así que cada uno lleva un plato.

-¿Y cuál es el suyo?

-Las ensaladas. Soy la que quita un poco de peso a la cena (risas).

-La vimos en un especial de 'First Dates' en Nochebuena y habrá otro esta noche con motivo del Fin de Año. ¿Qué tal la experiencia?

-Ha sido un lujazo trabajar con ese equipo y el plató es una maravilla. Las cámaras están tan camufladas que acabas olvidándote. Yo me lo he pasado realmente fenomenal.

-¿Usted se atrevería con una cita a ciegas?

-Claro que sí, ¿por qué no? Si me puedo levantar cuando quiera e irme... (risas). La verdad es que en el programa consiguen crear muy buen ambiente y, si no encuentras el amor, puedes llevarte una bonita amistad.

-¿Qué balance hace de 2016?

-Muy bueno. Pero creo que 2017 será mejor.

-¿Qué le pide al nuevo año?

-Salud, trabajo y a la familia cerca. Creo que hay que darle importancia a lo que realmente la tiene. A veces vemos problemas donde no los hay.

-¿Y qué proyectos profesionales tiene sobre la mesa para después de navidades? ¿Algo relacionado con 'Gran Hermano VIP'?

-De momento estoy a la espera, no sé nada. En Mediaset saben que pueden contar conmigo para lo que quieran. De momento las Campanadas y, seguramente, Supervivientes.