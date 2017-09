"Interpreto a alguien que me daría miedo conocer"

No van a encontrar a nadie en todo el mundo alguien que vaya a cumplir 70 años con el aspecto del panameño Rubén Blades. El cantautor caribeño, recién apartado de los escenarios musicales, ha ampliado su trayectoria como intérprete con Fear The Walking Dead, serie que regresa esta noche a Estados Unidos y cuya continuación de la tercera temporada llega mañana lunes a las 22.10 al canal AMC, en las plataformas de pago. En esta precuela de The Walking Dead Blades es Daniel Salazar.

-Acaba de anunciar en este verano su retirada de la música tras cosechar 14 premios Grammy ¿también paulatinamente abandonará su trabajo como actor?

-Estoy despidiéndome de un determinado tipo de música, de la salsa, tras más de 40 años, pero no descarto hacer otros proyectos musicales, en otra dirección. He querido despedirme agradeciendo al público que me ha seguido. Pero ya no tengo la capacidad de hacer tantas cosas. Uno tiene ahora mucho más pasado que futuro y entonces ha de empezar a organizarse porque lo que realmente me falta es tiempo. Estoy haciendo esta serie y me han llamado para un par de películas, pero no he podido aceptar, y me pesa no haber firmado. Acabé mi última escena de Fear The Walking Dead el 10 de julio y cinco días después estaba aquí en España cantando. No puedo ir a este ritmo.

-¿No cree que el apocalipsis de Fear The Walking... tiene semajanzas con la situación política de Estados Unidos?

-Esa familia Otto, viviendo en ese rancho apartado, habitado por esos supremacistas blancos, es una réplica de un escenario que no sólo te encuentras en Estados Unidos sino en cualquier parte del mundo. Los grupos de extrema derecha van aumentando y con ellos aumenta la intolerancia. El hecho de que la serie transcurra ahora en el área de la frontera entre Estados Unidos ha sido coincidencia, pero parece oportuna. En este caso son los norteamericanos los que huyen a México y no al revés, y eso es algo muy irónico. En esta historia abordamos de qué manera un caos social completo desborda los controles y agujerea las estructuras de la civilización. Ese es el apocalipsis que viven en Iraq, en Siria. Ves las ruinas de sus ciudades y te sobrecoge pensar que eran calles habitadas por gente convencional como cualquiera de nosotros. Mi personaje representa a todos esos refugiados.

-¿Cómo ha evolucionado Salazar, para que los espectadores andaluces le sigan la pista?

-Es eso, un refugiado, superado por la aparición de zombis y que está descubriendo una espiritualidad que no sabía que tenía por una tragedia que le ha sucedido entregas atrás. Él empieza a preguntarse por qué está vivo y si hay algo más de la realidad que él desconoce. Está haciéndose más sensible en términos espirituales. Para mí fue un giro muy interesante porque no lo vi venir, mi personaje era mucho más gélido y racional.

-¿Cómo le surgió esta oportunidad de formar parte de "una serie de zombis"?

-Lo que la serie me ofrecía era a su vez la oportunidad de salir de mi zona de confort, de la comodidad que me da la música. Yo ahí controlo el material, escribo las canciones, trabajo en los arreglos. Aquí interpreto a una persona que no soy yo, a una persona que me daría miedo conocer en la vida real. Es algo completamente distinto a lo que he venido haciendo. Me gusta el reto que plantea y también acercarme a millones de espectadores de 120 países.

-¿Está ahora más a gusto como actor que como cantante?

-No, no, me gusta hacer ambas cosas, aunque tenga que elegir una por motivos de tiempo. Cuando entré en el gobierno de Panamá, donde estuve durante cinco años (2004-2009), ya por entonces me preguntaban si iba a abandonar la música. No era dejar algo sino que era decir sí a mi país. No hacía cine o giras porque estaba dedicado a Panamá.

-¿Pero había tenido tentación de bajarse para siempre del escenario?

-En estos años sentía miedo de que no me saliera la voz ante el público y por eso era mejor dosificar el tiempo.

-¿Su serie podría decirse que fue profética sobre lo que iba a suponer la irrupción de Trump como presidente?

-Yo diría que el gobierno de Trump supera lo que pasa en Fear The Walking Dead. Lo que está ocurriendo en la Casa Blanca rebasa ahora mismo cualquier historia de ficción. Nadie, ni nuestros guionistas, lo podían sospechar ni profetizar. Tememos que las cosas empeoren aún más. No sólo en la política, sino en los social, con la extensión del racismo o la xenofobia. Esto va más allás de lo que podía caricaturizarse en una ficción. Para un personaje como Salazar todo lo peo r ya pasó porque entonces sólo puede sobrevivir. Una vez que se viene todo abajo un tipo como Trump empieza incluso a no importar.

-¿Se atrevería a dirigir un capítulo?

-Estoy pensando en hacer un documental, pero no una historia de ficción. Ya el cómico Richard Pryor a me aconsejó de que no dirigiera, porque entonces tendría que preocuparme incluso del color de las habitaciones de una película.