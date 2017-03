"Ir al baño, a unos pasos, me dejaba sin aliento"

Tiene 25 años, es de una población del estado de Mississippi y llegó a pesar 300 kilos, 600 libras en la versión original. El canal DKiss ofrece cada noche de martes la lucha contra la obesidad en Mi vida con 300 kilos y una de sus protagonistas es Christina Phillips, que contesta a este periódico sobre esta pugna consigo misma y cómo ha afrontado este "cambio radical".

-Para asumir este drástico descenso de peso se sometió a una operación quirúrgica ¿cómo ha cambiado su vida diaria?

-Desde que me operé encontré la razón de vivir, de moverse. Me gusta estar en movimiento, ha sido un descubrimiento. Siempre estoy haciendo algo y a veces dejo algo por la mañana y vuelvo más tarde. Normalmente voy corriendo a los recados. También tengo una nueva furgoneta y me encanta conducir por la ciudad.

-¿Qué clase de ejercicio realiza para encaminarse hacia su nuevo peso?

-Mi padre y yo cruzamos el parque desde mi casa, hago media milla tres o cuatro veces a la semana. Puede parecer poco, pero esto es muchísimo para mí. Antes de mi operación no era capaz ni de ir al baño. Hacer unos pasos me dejaba sin aliento. Era un gran esfuerzo. Me siento muy bien por este progreso. Es estupendo. Me gustaría ir al gimnasio después del verano para continuar con mi ejercicio.

-¿Cuál es su motivación para seguir con la pérdida de peso?

-Hay mucho que quiero hacer porque hay muchas cosas que me perdí. Mi motivación es no volver a estar como estaba, arrinconada, horrible. Quiero viajar, bucear, ir a la universidad. Quiero vivir mi vida, como los demás. Quiero ir de compras y pasar tiempo con mi hermana. No quiero estar atascada en mi habitación como he estado durante cuatro años. Mi marido y mi familia son una motivación suficiente para estar viva y sana.

-¿Y cuál cree que sería su mayor obstáculo para quedarse en el camino?

-Hay muchos y constantes obstáculos que son mi lucha. Me quitaron la vesícula y tengo problemas en mis pies. El estrés es también un obstáculo. Diría que la continua lucha por estar activa, aunque mi cuerpo esté cansado o dolorido, es una barricada.

-¿Cómo han reaccionado los amigos y la familia?

-Mi madre, mi padre y mi hermana están orgullosos de mí. Mi abuela ha notado que estoy mucho mejor. Mi marido por supuesto también está feliz por mí. Todo lo que he recibido es positivo.

-En un plazo de unos cinco años ¿cómo se ve?

-En cinco años me veo pesando entre 57 y 63 kilos. Es mi meta. Quiero hacer la carrera de Medicina, ser un ejemplo. También quiero tener una familia, tener hijos. Me gustaría tener cuatro hijos, en un plazo mayor de tiempo por supuesto. Quitarme tantos kilos de encima y tener una esperanza para renacer es una proeza que no puedo renunciar... Simplemente quiero ser feliz.