Isabel II también reina entre los críticos de Hollywood

Donald Trump tiene la humorada y la poca decencia de decir que Meryl Streep está sobrevalorada. Tenemos un mal presidente y un peor crítico para los nuevos tiempos. Qué manera de liarla a cada momento. Si es por sobrevalorar y premiar en demasía, sobrevalorada está la serie El infiltrado, una historieta de la BBC de servidores leales y contrabandistas de armamento para los integristas que al menos ha servido para que Hugh Laurie, mejor actor secundario, pronunciara un pequeño discurso sarcástico en la aburrida noche californiana. Jimmy Fallon se arrugó.

Los Globos no son los Emmy. Es una perogrullada evidente, pero que se hizo palpable el domingo con estos fastos hacia The Crown, mejor drama y mejor actriz. La superpoducción de Netflix sobre Isabel II, tan costosa, también está sobrevalorada y en una gala tan competida no se merecía ninguno de sus dos galardones. Juego de Tronos se vuelve de vacío de la gala. Entre la crítica extranjera no encuentra el cariño como en el propio gremio de la academia. Y Stranger Things ya encontrará en otro momento el reconocimiento hacia su vocación ochentera. A Westworld ya le llegará su hora. La HBO no parece tener prisa en este caso.

El premio a mejor comedia se lo llevó una serie que precisamente no es "de risa", la rapera Atlanta, del hijo de Danny Glover. Donald Glover completó su doblete con el premio de actor en comedia. La reina Claire Foy se lleva un globo de interpretación dramática que repetirá en próximas ediciones, mientras siga avanzando esta engolada biografía de la monarca. Otro premio difícil de explicar es el de Billy Bob Thornton, mejor actuación en drama por Goliath. Black-Ish, por su parte, merecía algo más, pero al menos ayudó a alzar el galardón de mejor actriz de comedia a Tracee Ellis Ross.

El sobregusto por el clacisismo británico es la única razón que justifica los tres Globos de oro para El infiltrado. Tom Hiddleston, su protagonista, está bien posicionado en Hollywood y la estatuilla viene a elevarle la planta de un actor guapo que aún le falta ser actor. Olivia Colman, como actriz secundaria, fue otra de esas distinciones sobrevaloradas del día.

Al menos American Crime Story: The People v. O.J. Simpson fue refrendada con la unanimidad que la destinaba a ser la miniserie del año, con premio añadido a Sarah Paulson, mejor actriz en el formato.