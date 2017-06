"Jackie fue una mujer muy sensible que supo mantenerse fuerte"

Antes de ser conocida por Batman begins y por su matrimonio con Tom Cruise era popular en todo el mundo por la comedia Dawson crece. En televisión no se ha prodigado demasiado, pero la Jackie de Los Kennedy la puso en primer plano de la pantalla de casa. El canal Cosmopolitan, en las plataformas de pago, ofrece los domingos la continuación de la saga famliar, Los Kennedy: after Camelot, a las diez de la noche (los sábados a las nueve, Los Kennedy), con Ted (Matthew Perry, Friends) aspirando a la presidencia tras el asesinato de su hermano Bob. Jackie encara la polémica al casarse, para asombro de la sociedad estadounidense, con el millonario Aristóteles Onassis. Katie Holmes detalla a este periódico cómo es esta continuación de la biografía de una poderosa y tambaleante familia que produjo en Estados Unidos el canal Reelz.

-¿Qué le parecía continuar con esta saga tan importante en su país?

Cuando interpretas a una persona real no quieres simplemente imitar, sino convertirte en el personaje"

-Estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho. El lapso de tiempo que se había de cubrir era enorme y el espectador termina acompañando realmente a la familia a lo largo de su vida. Lo que me enorgullece de esta serie es la humanización que se ha practicado con cada uno de los personajes. Los hemos hecho conectar con la audiencia. Son personas que lloraron, rieron y, en definitiva, vivieron como cada uno de nosotros, la única diferencia es que sus vidas siempre estuvieron en el punto de mira de todo el mundo.

-¿Cómo definiría a esta familia?

-Era como la 'Familia Real' de Estados Unidos. Es el más conciso resumen que se puede hacer.

-Son admirados pese a todo lo oscuro que rodea el origen de sus influencias políticas...

-Los tenemos en un pedestal. No hay persona en el mundo que no haya oído hablar de ellos. Eran unos personajes con gran fuerza y seguridad. Por eso en Estados Unidos los tomaron como un ejemplo a seguir.

-¿Qué imagen se queda para definir a Jackie Kennedy?

-Siempre es un honor recrearla. Fue una mujer muy sensible y a pesar de que tuvo que pasar por muchas tragedias a lo largo de su vida siempre supo mantenerse fuerte. La definiría como una persona elegante que sabía estar a la altura de las circunstancias. Ha sido una inspiión para mí.

-¿Qué es lo que más valora de ella?

-No tenía miedo de decir lo que pensaba. Tenía opiniones bien formadas y las decía en voz alta a pesar de saber que todo lo que pudiera pronunciar podía influir en la política del país.

-¿Cómo afronta los cambios en su vida tras el asesinato de JFK?

-Mi papel ha supuesto un gran desafío en todo momento. En cualquier parte del mundo se conoce a los Kennedy y su historia, pero no realmente qué se vivía en la intimidad de sus casas. Es lo que queremos contar las dos miniseries. Mi personaje evoluciona muchísimo, comienza siendo una joven ingenua, se convierte en la mujer del presidente y más tarde en su viuda. Pasa por ser madre solitaria hasta volver a casarse con Aristóteles Onassis. Por eso es un privilegio retratar toda esa vida cargada de matices y cambios.

-¿Guardaba material de la anterior entrega?

-Desde la primera parte de la miniserie tengo una gran colección de fotos de Jackie, notas y citas. Además de una gran cantidad de piezas de vestuario para meterme de lleno en el papel.

-¿Cómo se siente al adoptar el estilo de Jackie Kennedy?

-En esta segunda parte me he sentido especialmente bien llevando la ropa de Jackie porque los años 70 es una de mis épocas preferidas. Es muy divertido recrear sus trajes y accesorios porque, aunque era una mujer que cuidaba hasta el último detalle de su atuendo, no deja de ser un privilegio estar llevando algo que llevaría la misma Jackie Kennedy, que se convirtió en un importante icono de moda en el mundo.

-¿Qué destacaría de ese vestuario tan personal?

-Si tengo que quedarme con algo elijo las joyas y, sobre todo, los relojes. Creo que estos complementos son los que realmente dan vida al personaje de Jackie. Recuerdo que me inspiré en un reloj clásico para recrear su estilo, me lo ponía todos los días y parecía captar su esencia, conseguía sentir esa elegancia que ella desprendía.

-Jackie se convirtió en todo un icono cultural en la época ¿qué aspectos ha estudiado más para meterse en su piel?

-Tenía mucha clase. He tratado de reflejar su encanto y su gracia. Básicamente en lo que me he centrado a la hora de estudiarla han sido sus grabaciones. Recuerdo que una me llamó especialmente la atención: contaba que, cuando la gente la criticaba por sus vestidos, JFK siempre la apoyaba. Esa fortaleza, esa confianza es lo que he querido reflejar.

-¿Cómo se siente volviendo a dar vida a un personaje que tiene tanta importancia en la historia reciente de Estados Unidos?

-Para esta segunda parte hemos tenido que trabajar de forma diferente. Ha sido como dar un paso más y reflejar todos los aspectos de la vida de la Primera Dama hasta el momento de su muerte.

-¿Ha aportado algo de sí misma al personaje?

-Cuando interpretas a una persona real sin querer pones mucho de ti misma en el papel. Existe como un vínculo mucho más fuerte por toda la cantidad de información que tienes que procesar mientras investigas cómo es esa persona. No quieres simplemente imitar a alguien sino convertirte en el personaje y eso hace que siempre vuelques parte de ti en él.

-Ha llegado a dirigir un capítulo de la miniserie ¿cómo fue esta esta experiencia?

-Dirigí el tercer de episodio y la verdad es que disfruté muchísimo. Ser parte de la dirección de este proyecto fue emocionante, con una sensación diferente de la otra película que he dirigido. Me sentí muy apoyada por Jon (Cassar), el director principal de toda la saga. Hizo de mentor de mi trabajo en esta nueva etapa.

-¿Se ve continuando la carrera detrás de las cámaras?

-También he dirigido la película All We Had', que se estrenó en diciembre y se proyectó en el festival de Tribeca. Disfruto sacando lo mejor de los actores. Pero no tengo pensado dejar de actuar... al menos a corto plazo.

-¿Qué tal su trabajo con Matthew Perry como Ted Kennedy?

-La presencia de Matthew ya es una buena excusa para ver esta serie. Los acontecimientos que se cuentan nos hacen sentirnos cercanos a los Kennedy.