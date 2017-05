Jesús Vázquez rescata el espíritu de 'La parodia nacional' para Telecinco

Uno de los nombres fundamentales del entretenimiento en Telecinco, Jesús Vázquez, con un contrato de exclusividad para la cadena, tras La Voz y La Voz kids cuenta con otro formato para poner en marcha en la principal cadena de Mediaset. El nuevo espacio recuerda a La parodia nacional, programa de Antena 3 que rescataba melodías para burlarse de la actualidad con letras enviadas por los espectadores.

Vázquez presentará Me lo dices o me lo cantas, otro espectáculo con letras satíricas sobre noticias y anécdotas del momento, con números musicales protagonizados por intérpretes famosos. Una visión cantarina y lujosa del humor de las redes sociales y que históricamente han venido asumiendo las agrupaciones del Carnaval de Cádiz.

El formato es de la británica Fremantale Media (Got Talent, donde participó Jesús Vázquez como jurado) y desde Mediaset se informa que el estilo se inspira en las adaptaciones musicales que se han visto en los late-shows estadounidenses como los de Jimmy Fallon o Jimmy Kimmel, "sacando punta al mundo que nos rodea" a través de la música.

Me lo dices o me lo cantascomenzará a grabarse la próxima semana para su emisión inminente, para aprovechar así los gags sobre la actualidad que estarán en primer plano en las distintas actuaciones. Los famosos, como en formatos como Tu cara me suena, cambiarán así la letra de las canciones más populares para crear estas interpretaciones humorísticas.

Sólo con los propios programas de Telecinco, como Sálvame o el reality Supervivientes, este Me lo dices o me lo cantas ya tiene combustible suficiente para arrancar en este mes.