Julia Roberts y otras estrellas que saltaron a las series

Julia Roberts no es la primera, ni será la última estrella de cine, que da el salto a la televisión, dejando a un lado su participación en la tv movie The Normal Heart. Cada vez más, el auge de la temporada corta y la proliferación de plataformas en streaming genera más trabajo -y de calidad- para los actores en televisión. Glenn Close fue la pionera en 2007 con Damages. Seguramente que esta reina de Hollywood, seis veces nominada a los Oscar, se atreviera a probar un nuevo medio quitó el miedo a muchos otros que vinieron después. Caso de Kevin Spacey, que triunfa en cuanto a crítica y audiencia con su papel de Frank Underwood en House of Cards. Jessica Lange, de hecho, levantó su carrera en declive gracias a American Horror Story. Por su parte, Steve Buscemi pasó de eterno secundario en el cine a protagonista en Boardwalk Empire, suponiendo para su trayectoria un cambio de registro que se ha demostrado resultó todo un acierto. A Jeff Daniels, por ejemplo, este paso a la televisión también le supuso ganar el Emmy a mejor actor dramático por The Newsroom. Y Claire Danes, a estas alturas, es casi más conocida para el público por su personaje de Carrie Mathison en Homeland que por sus anteriores trabajos cinematográficos.

Meg Ryan, Matthew McConaughey, Halle Berry, Susan Satandon, Brooke Shields, Anne Hathaway y Naomi Watts figuran también en una lista a la que la última en apuntarse ha sido la protagonista de Pretty Woman. Ganadora de un Óscar y tres Globos de Oro, Roberts probará en la televisión como productora y protagonista de la adaptación homónima del bestseller Today will be different, una historia sobre una mujer que despierta convencida de lograr ser "la mejor versión de sí misma". "Estoy impresionada porque Eleanor Flood (el personaje) vaya a ser llevada a la pantalla por Julia Roberts (y HBO)", afirma la escritora María Semple, quien además está a cargo del guion que transcurre en un día en la vida de la protagonista que pretende reinventarse a sí misma. Flood es una mujer cuya vida es un desastre pero se despierta un día convencida de que tiene que cambiar las cosas. Se pondrá a leer poesía, a hacer yoga, a hablar mejor y a tomar más la iniciativa en la seducción con su marido. Pero justo ese día que ha decidido cambiarlo todo, su entorno le lleva la contraria. Su hijo decide fingir que está enfermo para pasar tiempo con ella y su marido decide tomarse unas vacaciones. Y para colmo un antiguo compañero del colegio le revela un secreto de familia enterrado desde hace años. Semple, la autora, tiene experiencia anterior en televisión ya que trabajó como guionista en series como Arrested Development o De repente Susan. María Semple había escrito ya varios episodios y el proyecto estaba en fase de desarrollo, pero quedaba el gran paso de conseguir una cadena o plataforma interesada en este nuevo proyecto. Finalmente ha sido HBO la que se queda con el proyecto siguiendo la estela de éxitos como Big Little Lies, una miniserie repleta de actrices de primera línea y basada en un bestseller. Eso sí, la fecha de estreno aún no se ha anunciado.

Precisamente Big Little Lies también ha sido el debut televisivo de Nicole Kidman, que protagoniza esta serie junto a otras grandes del cine como Reese Whiterspoon y Laura Dern. Las envidias, las apariencias y los problemas de familia son el verdadero argumento de Big Little Lies. Pero, sobre todo, esta ficción ha conseguido lo que pocas hacen: contar sin pelos en la lengua la realidad de la violencia de género. Considerada como una de las grandes series del momento, narra la vida de un grupo de personas ricas en Monterrey, California, que lucha cada día por sobrevivir a sus matrimonios. Pero lo que hace que sea tan poderosa son las interpretaciones de sus protagonistas y los papeles que representan, el de Kidman desde luego digno de premio. Tras su apoteósico final a principios de abril, en principio estaba pensada como una miniserie cerrada pero su éxito puede hacer que haya segunda temporada.

Otro veterano que probó con la tele, y repite, es Robert de Niro. El venerado actor acaba de regresar a la cadena HBO para presentar The wizard opf lies. Esta nueva tv movie que protagoniza el ganador de dos premios Óscar narra la vida del estafador Bernie Madoff, quien cometió fraude contra miles de personas por valor de cincuenta millones de dólares en el que resultó uno de los crímenes más escandalosos de los Estados Unidos, por el que fue condenado a 150 años de prisión. La construcción del protagonista a lo largo de la trama también explora las razones que lo llevaron a armar la gran pirámide que terminó con los ahorros de quienes confiaron en él. Por si fuera poco con este trabajo, De Niro va a cobrar también 750.000 dólares por cada capítulo de la nueva serie firmada por David O. Russel para Amazon, aún en proyecto.

De la serie de Meryl Streep, junto a J.J. Abrams, titulada The Nix, aún no se dabe nada, pese a que la triplemente oscarizada actriz y el director de Star Wars: El despertar del fuerza preparan desde hace un año un trabajo para la televisión producida por Warner Bross y basado en la novela homónima de Nathan Hill. Narra la historia de un profesor universitario cuya madre reaparece décadas después tras cometer un absurdo crimen. Streep regresaría a la televisión con este trabajo trece años después de la miniserie de la HBO Angels of America. Parece ser que el problema es que J.J. Abrams todavía no ha encontrado una cadena que respalde este guión.