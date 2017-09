La Junta le corta las alas al humor sexista de Juan y Medio

El gobierno de la Junta no le ve ni pizca de gracia a las virales bromas de Juan y Medio en Canal Sur y ha mostrado su rechazo de plano a lo que supone un grave tirón de orejas a la falta de control en la parrilla de la cadena autonómica. Dos mujeres están al frente de la cadena y de los contenidos, Pilar Vergara e Inés Alba, y durante cinco días no supieron nada del inoportuno caso del corte de la falda de Eva Ruiz que el viernes desencandenó un escándalo en toda España y que llegó a rebasar las fronteras con la divulgación de ese vídeo.

"Ladran, luego cabalgamos", fueron las primeras palabras en antena de Juan y Medio este lunes sobre su episodio de las tijeras en el magacín vespertino de Canal Sur del que días después se hizo eco la portavoz de Podemos en el Parlamento, Teresa Rodríguez, quien puso el asunto en primer plano. La Junta ha respondido meridianamente al respecto: las bromas de corte sexista en La tarde, aquí y ahora, "no tienen cabida en una televisión pública". El productor y presentador almeriense, que factura 4 millones de euros anuales por este magacín diario, ya ha recibido un apercibimiento por la escena de la falda a la presentadora Eva Ruiz, a la que también le ventiló por las piernas y le robó besos en otros sketches de tinte machista. Juan y Medio, que no se ha disculpado personalmente y se ha remitido a lo dicho por el programa y la cadena, decía desconocer este lunes los límites de su humor, por lo que el gobierno de la Junta ya se los ha señalado. La dirección de la RTVA hasta ayer no había tomado medida alguna al respecto, con la protección que recibe el que es considerado estrella del canal, que ahora retoma también con su producción Menuda noche y la producción técnica de Yo soy del Sur.

El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, ha respondido con una concisión que no se había producido en otras ocasiones cuando se había venido defendiendo de manera ultramontana una cadena que en estos momentos apenas ve el 9% de los andaluces. Blanco ha asegurado que la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María Jesús Sánchez Rubio, ha calificado los hechos como "broma desafortunada" y que "todo el Gobierno andaluz" comparte este criterio. El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) lo ha trasladado al Consejo Audiovisual de Andalucía, que abrirá expediente.