'Killing Eve' y el foco feminista sobre el mundo criminal

Para Sandra Oh, la actriz que muchos recuerdan como la doctora Cristina Yang en Anatomía de Grey, la televisión se está abriendo más a historias de mujeres de una forma que hace unos años era imposible ver en la pantalla. "Creo que en el mercado norteamericano la televisión acoge más historias de mujeres y más historias de personas de color que en el cine. Las películas con presupuestos mínimos todavía cuentan esas historias, pero ese espacio se está reduciendo", señala la actriz de Killing Eve, serie que ofrece la plataforma HBO en España.

Esta producción, que pasó por el reciente festival Canneseries como única aportación estadounidense en concurso, es una ficción de BBC América y se exporta a todo el mundo a través de HBO. Ha tenido tan buena acogida que tendrá una segunda temporada. Killing Eve (Víspera de matar, sería su traducción al español)se basa en las novelas de Luke Jennings, en las que una agente del MI5, que lleva una vida de funcionaria sin sobresaltos, reaviva su sueño de convertirse en espía tras ser contratada para investigar un misterioso asesinato, cometido por una particular asesina profesional. La serie respira ese aire fresco, atrevido e irreverente que dieron fama a Fleabag, la comedia de humor negro de la guionista y actriz Phoebe Waller-Bridge, que se ha encargado de adaptar la novela de Jennings.

La ficción sobre una agente y una asesina, de ocho capítulos, es una adaptación literaria

Oh, cuando leyó el guión, dijo que sabía que había algo nuevo ahí que todavía no había visto en televisión e insistió varias veces en que se trata del tono que Waller-Bridge da a sus historias. Desde la ficción se argumenta que con Killing Eve se ha pretendido levantar personajes que sean reales, que tengan ingenio, pero también sus dosis de humor y que no falte la inteligencia.

Junto a Sandra Oh en esta serie interviene Jodie Comer, una villana. Ambas protagonistas están fascinadas la una con la otra en esta ficcion. Sobre su papel de mala Comer señala que es una malvado "con ingenio, carisma, es sexy y tiene esa retorcida y rara personalidad", explica la actriz británica de 25 años. Mientras, para Sandra Oh, que da vida a la agente, esa asesina desata en su personaje una sensación de vitalidad. "Como mujer de mediana edad me interesa qué es lo que mantiene la vitalidad de una mujer", aprecia.

Con los cambios que se ha vivido en la industria en los últimos meses y que buscan empoderar a la mujer, Waller-Bridge reconoce que hay un aumento considerable de series femeninas y que a su vez hay más receptividad a estas tramas.

Killing Eve, "un thriller feminista", como se ha calificado, consta de ocho episodios y por ahora sólo se han emitido dos capítulos que se pueden ver en HBO España.