Lolita es la anfitriona

A RTVE le ha costado más de un año encontrar un relevo para En la tuya o en la mía, el programa de entrevistas informales de Bertín Osborne, que era lo más visto de La 1 cuando la productora andaluza Proamagna decidió pasar a Mediaset. Una sustitución que en cualquier canal privado se habría acometido con celeridad, en el caso de la pública se lo han tomado con tiempo. Hoy Lolita recibe a sus invitados en la terraza, de tres en tres, según temática. El programa se llama Lolita tiene un plan, y arranca este lunes a las 22:40.

La historia para situar al espectador en situación con los invitados parte del deseo de la cantante de alquilar un casa para descansar y desconectar del mundo. De esta manera abrirá sus puertas a los amigos. Las primeras: un triplete de grandes actrices de diferentes generaciones, Lola Herrera, Cayetana Guillén Cuervo y Adriana Ugarte. No pinta nada mal para ser el debut.

Gestmusic, la productora de Tu cara me suena entre otros muchos formatos, es la encargada del nuevo programa. Lolita pasó de ser jurado del espacio de los imitadores a convertirse en anfitriona. Este proyecto fue el que obligó a que no estuviera en Tu cara no me suena todavía.

Lolita, apelando a su experiencia y sobre todo al desparpajo familiar que le llega por sus padres, se convierte en conductora de esas charlas procurando que sus invitados se muestren con total naturalidad, "tal y como son cuando se relajan en vacaciones", es del deseo de la dirección del nuevo espacio. En antena aparecerá un resumen de esa charlas con amigos. Cada noche, tres invitados con un nexo común pero que a su vez sean lo más diferentes entre sí. En torno a la comida y una sobremesa irán apareciendo recuerdos, anécdotas y vivencias. También el timbre puede sonar en cualquier momento y que se asome algún invitado imprevisto.

Tras las actrices el lunes próximo corresponderá a tres queridos futbolistas retirados, Iván Helguera y los hermanos Patxi y Julio Salinas; en otros, grandes comunicadores de la radio, con roles diferentes, Luis del Olmo, Julia Otero y Juan Luis Cano; o una noche dedicada al flamenco con la participación de José Mercé, Sara Baras y Niña Pastori. Será también un homenaje gaditano.