MTV estrena esta noche para el público español 'Tattoo a dos'

El tatuaje vuelve a tener protagonismo en un programa de televisión, aunque esta vez no se trata de un concurso de talentos ni de una exhibición de grandes tatuadores. MTV hace una original apuesta con Tattoo a dos, un espacio que contará con la experiencia de grandes tatuadores y que tendrá como protagonistas a tres parejas invitadas. La gracia de este formato es que uno de los miembros de la pareja tendrá que escoger el tatuaje de su acompañante sin que éste sepa el motivo que ha elegido hasta que no lo vea plasmado en su propia piel. Las parejas no sólo podrán estar formadas por novios sino también por familiares, amigos o incluso celebrities. De lo que se trata es de ver la confianza que se muestran los unos a los otros y, sobre todo, ver la reacción del tatuado cuando conoce el resultado, ya que los que lo eligen no siempre consiguen acertar con los gustos de su acompañante.

Los tatuajes correrán a cargo de Cally-Jo, un newyorkino que ha tatuado a personajes tan famosos como Rihanna o Sienna Miller; Charles David, Danny Robinson, Jodie Davies y el londinense Atom, experto en cultura hip-hop.

El espacio estará presentado por Charlotte Crosby y Stephen Bear y se emitirá en MTV a partir de esta noche todos los lunes a las 22:30.