Manel Navarro parte para Kiev con ánimos renovados

El joven cantante barcelonés Manel Navarro parte hoy hacia Ucrania para representar a España en el festival de Eurovisión y se despide acentuando su aspecto surfero, un aura juvenil que se le ha imprimido y retocado en estos meses para remontar en imagen ante los espectadores de todo el continente. "Si gano, me raparé el pelo al cero", ha prometido el catalán en el chiringuito de la despedida en Barcelona, con lluvia incluida que ha venido a deslucir esta rueda de prensa previa a la marcha. Navarro está clasificado directamente para la final del sábado 13 en Kiev con la canción Do it for your lover, con estribillo en inglés y estrofas en castellano, elegida en una polémica preselección. Antes de la final, el martes y el jueves se celebran las dos semifinales de Eurovisión, con diez clasificados en cada noche.

Julia Varela y el veterano José María Iñigo comentarán las galas que se repartirán entre La 2 y La 1. Nieves Álvarez se estrena como portavoz de los puntos que otorgará el jurado español y que por primera vez se pronunciarán desde Barcelona, en un nuevo gesto de TVE de acercarse a la audiencia de Catalua.

El cantante se acompañará en Kiev de once miembros de su familia de Manel Navarro y todos se vestirán con camisas hawaianas en estos días para promocionar la delegación española, que propugna "el buen rollo" con su canción. "La puesta en escena también tiene mucho de buen ambiente, con amistad, surf y playa", adelanta Manel, confirmando los rumores que se han filtrado sobre la escenografía. "Aparezco sobre una tabla de surf, pero es todo virtual, de lo contrario, sería demasiado complicado, y ya lo es bastante tal como se ha planteado", revela. Sin una puesta en escena al menos aparatosa es difícil sobresalir en el Festival de Eurovisión, donde se ha visto de todo en las últimas ediciones. Antes de marcharse el español ha interpretado Do it for your lover en versión acústica y ha mostrado sus dotes con una adaptación de Ed Sheeran su referente, y otro de Beyoncé.

Navarro no tiene muchas papeletas para llevarse la victoria, aunque podría hacer un buen papel. "Muchas veces se han producido sorpresas en Eurovisión", es su esperanza. El de Sabadell se da por satisfecho si queda entre los 15 primeros puestos y siente que lo que está viviendo estos días ya es "todo un triunfo".